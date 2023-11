Evropská unie žádá okamžité humanitární přestávky v Pásmu Gazy

Borrell veřejně představil prohlášení, které zastupuje společnou pozici všech 27 členských států EU. V dokumentu se uvádí, že "Evropská unie je vážně znepokojena prohlubující se humanitární krizí v Gaze" a připojuje se k výzvám k okamžitým přestávkám v nepřátelských akcích a k zřízení humanitárních koridorů, aby bylo možné bezpečně doručit humanitární pomoc obyvatelům Gazy.

Původní návrh prohlášení neobsahoval zmínku o právu Izraele na sebeobranu, což vyvolalo nesouhlas některých zemí, včetně Rakouska a Německa. Česko sdílí podobnou pozici a v revidovaném textu je nyní uvedeno, že "Izrael má právo na sebeobranu v souladu s mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem." Text také odsuzuje využívání nemocnic a civilistů jako lidských štítů Hamásem.

Borrell dnes vyjádřil potěšení, že se podařilo dosáhnout shody v rámci EU ohledně prohlášení. Zároveň zdůraznil, že Izrael by měl zachovat maximální zdrženlivost a zajistit ochranu civilistů. Co se týče humanitární pomoci, zdůraznil potřebu dopravit do Gazy vodu, potraviny a palivo. Eurokomisař pro humanitární pomoc Janez Lenarčič sdílel obavy o katastrofální humanitární situaci v Gaze a apeloval na zvýšený přísun humanitární pomoci, zejména paliva pro nemocnice.

Lídr evropské diplomacie už před říjnovým zasedáním ministrů zahraničí členských zemí uvedl, že z pohledu Evropské unie je neodkladnou prioritou v rámci blízkovýchodního konfliktu doručení humanitární pomoci obyvatelům Pásma Gazy, které bylo zasaženo izraelskými útoky.

Borrell zdůraznil, že vyhlášení humanitárního příměří by bylo pro situaci velmi prospěšné. Ministři se setkali v Lucemburku v době, kdy OSN a humanitární organizace varovaly před katastrofálními důsledky izraelské blokády Pásma Gazy, která byla zavedena v reakci na brutální útoky palestinského hnutí Hamás na izraelském území.

"Osobně si myslím, že je nezbytné vyhlásit humanitární příměří, aby bylo možné poskytnout pomoc a distribuovat ji obyvatelům Pásma Gazy," řekl Borrell.

Možnost vyhlášení příměří v izraelsko-palestinském konfliktu byla diskutována také mezi dalšími ministry, a někteří upozornili na to, že to může být velmi komplikovaný proces. Obyvatelé Pásma Gazy mají podle OSN nedostatek vody a základních potravin, a to i přes to, že v minulých dnech dorazilo přes hranice s Egyptem několik kamionů s pomocí.

Kvůli nedostatku vody se ale v pásmu Gazy stále více šíří plané neštovice, svrab a střevní onemocnění, upozornila v neděli Organizace spojených národů (OSN). Jedním z důvodů šíření nemocí je podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) nedostatek pitné vody, v důsledku čehož jsou lidé nuceni používat znečištěnou vodu. Počet nakažených se podle OCHA bude zvyšovat, dokud se neobnoví dodávky elektřiny a paliva do vodohospodářských a zdravotnických zařízení v oblasti.

Světová zdravotnická organizace už minulý měsíc varovala, že Gaza čelí "bezprostřední" krizi veřejného zdraví, protože enklávě dochází voda. Omezené množství dostupné vody vytváří zoufalou situaci, protože životy více než 3 500 pacientů ve 35 nemocnicích nacházejících se v palestinské enklávě jsou bezprostředně ohroženy, uvedla WHO.

Philippe Lazzarini, generální komisař Agentury OSN pro pomoc a práci palestinských uprchlíků na Blízkém východě, se minulou v neděli vyjádřil k zoufalé situaci v pásmu Gazy a zdůraznil, že jde o humanitární krizi. Lazzarini podotkl, že Gaze rychle dochází voda a elektřina a obyvatelstvo čelí vážnému nedostatku potravin a léků.

"Gaza je škrcena a zdá se, že svět právě ztratil svou lidskost. Když se podíváme na problém vody – všichni víme, že voda znamená život – Gaze dochází voda a Gaze dochází život," řekl Lazzarini.

Generální tajemník OSN António Guterres ve svém projevu na mezinárodní konferenci organizované Egyptem znovu vyzval k humanitárnímu příměří v konfliktu mezi Izraelem a palestinskou militantní skupinou Hamás v pásmu Gazy.

Do enklávy od té doby dorazilo několik konvojů s humanitární pomocí, které překročily hraniční přechod Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy. V Pásmu Gazy se ale humanitární situace zhoršuje a místní obyvatelé podle humanitárních organizací nutně potřebují další dodávky pomoci. Uvedl to server The Guardian.

Odpovědná pracovnice Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě Juliette Toumaová uvedla, že konvoje s pomocí jsou sice vítané, ale v kontextu celkových potřeb v Pásmu Gazy představují pouze malou část. Civilisté v Gaze potřebují nepřetržitý přístup k humanitární pomoci, včetně paliva pro vodní čerpadla, a to i v nemocnicích, kde lékaři ošetřují velké množství zraněných osob.

Izraelská armáda uvedla, že humanitární pomoc bude směřována pouze do jižních částí Pásma Gazy, a vyzvala palestinské civilisty, aby se do těchto oblastí přesunuli, aby se vyhnuli bojům s Hamásem.

Guterres uvedl, že palestinská enkláva s 2,4 miliony obyvatel zažívá "humanitární katastrofu". Vyjmenoval tři bezprostřední cíle: neomezenou humanitární pomoc civilistům v pásmu Gazy, okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích unesených z Izraele a odhodlané úsilí omezit násilí ve snaze zabránit eskalaci konfliktu.

Během izraelského bombardování Pásma Gazy zahynulo podle resortu zdravotnictví nejméně 10 000 lidí, dalších 32 000 lidí bylo zraněno. Izrael po útoku Hamásu dne 7. října eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3000 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží více než 230 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu dosahuje podle dostupných a neověřených údajů nejméně 11 000, zraněno je nejméně 35 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 600 000 obyvatel Pásma Gazy.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích a Izrael hovoří o masakru, při němž Hamás stínal hlavy dětem a popravoval civilisty. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem, což následně provedl Za útok přijala zodpovědnost řada představitelů tajných služeb a armády.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že ozbrojená skupina zahájila v říjnu vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů. Dochází však k diplomatickým roztržkám.

Později izraelská armáda znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a zahájil pozemní invazi do Gazy.

Státy a organizace požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Do oblasti sice míří humanitární konvoje, nemocnice v Gaze jsou ale stále přetížené a potýkají se s nedostatkem elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.