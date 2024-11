Velká změna v unijní diplomacii. Borrell končí, na odchodu si neodpustil kritiku

Borrell podle serveru Politico k samotnému závěru svého pětiletého funkčního období na pozici vysokého představitele EU Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku zdůraznil, že EU musí být jednotná, aby mohla ukázat sílu. „Pokud nejste jednotní, nemůžete ukázat sílu. Nemůžete předstírat, že jste geopolitická velmoc, pokud vám trvá týdny a měsíce, než začnete jednat,“ prohlásil.

Svůj projev pronesl během předsednictví své poslední Rady pro zahraniční věci. „Moje poslední výzva kolegům: Buďte jednotnější, rozhodujte rychleji. Události na vás nečekají,“ pokračoval.

„Na začátku svého mandátu jsem řekl, že se musíme naučit používat jazyk moci. Abyste mohli používat jazyk moci, musíte být jednotní,“ doplnil Borrell.

Tato slova před ministry zahraničních věcí EU pronesl ve chvíli, kdy se Unie chystá na lednový nástup nového amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci a zanedlouho Borrella nahradí někdejší estonská premiérka Kaja Kallasová, která je vůči Moskvě silně ostražitá a konfrontační.

Pro EU budou příští měsíce zcela klíčové. Trump už během své minulé administrativy tvrdě apeloval na to, aby evropští spojenci byli samostatnější a tolik nelpěli na americké pomoci v případě napadení.

Jak pro EuroZprávy.cz dříve v rozhovoru prohlásil expert na mezinárodní vztahy Martin Jirušek z brněnské Masarykovy univerzity, lze očekávat menší angažovanost Spojených států v Evropě. „Trump znamená mnohem větší nesoulad mezi spojenci v rámci NATO,“ popsal.

Obdobně mluvil také bezpečnostní expert Lukáš Visingr. Zdůraznil, že už více amerických prezidentů se snažilo o to, aby Evropa více investovala sama do sebe a starala se o vlastní bezpečnost. „Když si odmyslíte Trumpovy rétorické a jiné excesy – když se podíváte na jeho činnost za první volební období – on byl daleko, daleko konvenčnější republikánský prezident, než by se mohlo zdát,“ upřesnil.

„Je velmi pravděpodobné, že podpora Ukrajiny ze strany Evropy by nebyla taková, jaká je, kdyby nezačala investovat do své obrany a bezpečnosti. A to udělala proč? Protože ji k tomu Trump dokopal,“ zmínil.

K pozorování Trumpovy politiky může platit jednoduchý přístup. „Neberte Trumpa jako hrozbu, nýbrž jako příležitost, to je základní pravidlo. Že se bude snažit válku ukončit, na to se spolehnout dá. Stejně tak na tlak na Evropu, co se týče obrany a bezpečnosti. Nebo, že bude chtít řešit věci ohledně cel,“ vyjmenoval.