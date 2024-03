Fico chce ulehčit odstřel medvědů, kteří se přiblíží k lidem

"Tímto zákonem se stanovují podmínky, při jejichž splnění bude možné přistoupit k odstřelu. Ty podmínky jsou postavené tak, že v nějakém rozumném čase budeme moci tento problém vyřešit," řekl premiér Robert Fico (Smer-SD) podle TASR.

Podle ministra životního prostředí Tomáše Taraby (za SNS) umožní zákon vytvoření bezpečné zóny v okolí měst a obcí. "Pokud se do ní dostane medvěd, je jasné, že výrazně ztratil plachost a zvyšuje se riziko střetu s člověkem. Pokud se medvěd bude nacházet v této zóně, bude možné přistoupit k jeho likvidaci bez správního řízení," uvedl.

Taraba ve středu oznámil, že se podařilo vypátrat a zneškodnit medvěda, který napadl několik lidí v Liptovském Mikuláši. Šelmu zastřelili v úterý večer, k identifikaci posloužil speciální dron.

Zásahový tým organizoval společně s dalšími bezpečnostními složkami po incidentu celodenní hlídky. Na vybraných místech byly nainstalovány fotopasti, které sloužily k lokalizaci pohybu šelmy. Hlavním cílem operace bylo zajištění bezpečnosti obyvatel, jejich zdraví a majetku a zamezení návratu problémového jedince mezi lidská obydlí.

Na medvěda v ulicích Liptovského Mikuláše upozornili místní na sociální síti předminulou neděli kolem poledne. Zveřejnili fotografie či videa. Zvíře bylo viděno například v okolí obchodního centra. Policisté ho nakonec vytlačili do lesa. Zraněno bylo pět lidí ve věku od 10 do 72 let. Někteří měli škrábance, jiní byli pohryzáni, všichni zranění byli každopádně propuštěni do domácího léčení.