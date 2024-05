Fico je doma, potvrdila banskobystrická nemocnice

"Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat jemu samotnému, protože byl disciplinovaným pacientem, týmu našich skvělých zdravotníků za výborně odvedenou práci, všem ozbrojeným složkám za profesionální přístup a všem lidem za silnou pozitivní energii, kterou k nám posílali," uvedla ředitelka nemocnice Miriam Lapuníková na sociální síti.

O převozu Fica z Banské Bystrici do Bratislavy ve čtvrtek jako první informovala televize Markíza, která však chybně uvedla, že premiéra převážejí do Nemocnice svatého Michala v hlavním městě.

Banskobystrická nemocnice ještě ve čtvrtek na sociální síti uvedla, že Fico absolvoval na základě rozhodnutí lékařského konzilia další kontrolní vyšetření, která potvrdila pozitivní vývoj zdravotního stavu. Podle lékařů zároveň začal proces rehabilitace pacienta. Zmínka o chystaném převozu jinam chyběla.

Ficův poradce Erik Kaliňák v úterý na mítinku řekl, že politik utrpěl při atentátu několikanásobný průstřel tenkého střeva. "Byl jsem tam na místě, mluvil jsem s lékaři a byly to milimetry, které rozhodovaly o tom, zda dojde k porušení něčeho zásadního a bude to fatální. Trefilo to tenké střevo tak, že sice bylo pětkrát prostřelené, ale lékaři dělali zázraky," řekl podle webu postoj.sk.

Specializovaný trestní soud v Pezinku poslal atentátníka do vazby, je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra. Obviněného k soudu eskortovala policie, na místě panovala přísná bezpečnostní opatření.