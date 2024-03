Fico pomáhá Kremlu a oslabuje demokracii, míní Jourová

Jourová k Ficově tvrzení pro aktuality.sk uvedla, že válka na Ukrajině byla zahájena již v roce 2014 "řáděním ukrajinských neonacistů". Podle ní šíření takových názorů přispívá k šíření ruské propagandy a zraňuje vztahy se spojenci v Evropské unii.

Ficovy výroky vyvolaly negativní reakce nejen uvnitř Slovenska, ale i v evropských politických kruzích. Například polský premiér Donald Tusk projevil nespokojenost a nedůvěru k Ficovým výrokům, což Jourová očekávala i od dalších politických lídrů v Evropě.

Kromě toho Jourová kritizovala změny v trestním právu, které prosadila Ficova vládní koalice. Tyto změny mimo jiné předpokládají snížení trestů za korupci a ekonomickou kriminalitu a zkrácení promlčecích dob trestných činů. Podle Jourové taková opatření oslabují právní rámec a boj proti korupci.

Jourová vyzvala politické vůdce v Evropě k většímu vyjádření nespokojenosti s Ficovými postoji a k důraznému hájení demokratických hodnot a zájmů Evropské unie.

I britský velvyslanec na Slovensku Nigel Baker zaujal kritický postoj vůči pozici Bratislavy k ruské invazi na Ukrajinu, zejména v reakci na prohlášení premiéra Roberta Fica. Vyjádřil překvapení nad Ficovými slovy, která naznačovala, že Západ nepodporuje mír na Ukrajině.

Slovensko odmítá poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc, což premiér Fico zdůvodnil jako reakci na "militantní" summit v Paříži o pomoci Ukrajině. Velvyslanec Baker ve videu zveřejněném na sociální síti X uvedl, že ho překvapila ta část Ficova prohlášení, která naznačovala nedostatek zájmu Západu o mír na Ukrajině.

Baker také připomněl, že Slovensko je součástí Západu, včetně NATO a EU, a tvrdil, že tvrzení o nedostatku zájmu o mír jsou nepravdivá. Dále zdůraznil, že klíčem k míru je stažení ruských vojsk za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny, což by měla být podle něj nekontroverzní podmínka. Baker také připomněl Ficova slova, že Slovensko uznává tyto hranice.

Fico následně na facebooku uvedl, že ho šokovalo, jak se o politice jeho vlády vyjadřuje britský velvyslanec.

"Šokovalo mě i to, jak se na adresu politiky slovenské vlády vyjadřuje velvyslanec Británie na Slovensku N. Baker. Představte si, že by v Londýně vystoupil náš velvyslanec a bral by si do úst britskou vládní politiku a britského premiéra," napsal Fico na svém facebookovém profilu.

"Snad by bylo lepší, kdyby občanům Slovenska vysvětlil, jakou roli hraje bývalý britský premiér, když krátce po zahájení války na Ukrajině vyzval ukrajinské politické vedení, aby nepodepisovalo mírovou smlouvu s Ruskem, která zaručila Ukrajině perspektivu EU a vojenskou neutralitu," dodal.