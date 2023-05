Fico se pustil do Pavla a Lipavského, zároveň opět zaútočil na Čaputovou

Fico na facebooku napsal, že jako první vyjádřil znepokojení z vývoje na Slovensku Pavel. Podle expremiéra se jeho strana zavázala k tomu, že bude věnovat osobitou pozornost vzácné blízkosti Česka a Slovenska a nedovolí vystavení tohoto unikátního vztahu jakémukoliv nebezpečí. "Progresivisti v ČR a SR mají zjevně jiný názor," poznamenal.

Předseda Smeru upozornil i na vyjádření Lipavského ohledně možného Ficova návratu na post premiéra. Slovenský politik tvrdí, že mu šéf české diplomacie vzkázal, aby ustoupil od nehorázných výroků ohledně zbytečnosti zbrojních dodávek pro Ukrajinu či nefunkčnosti protiruských sankcí.

"Nepochybuji ani sekundu, že je to práce Zuzany Čaputové, která se při návštěvě prezidenta ČR na Slovensku mohla přetrhnout, aby na mě zaútočil," uvedl opoziční zákonodárce.

"Rád bych požádal všechny české politiky, aby se nenechávali přemluvit na tuto špinavou práci a nezasahovali do záležitostí SR. Názory na válku na Ukrajině nemám důvod měnit. Jediné, co Zuzana Čaputová a její čeští přátelé dělají, je, že unikátní vztah a vzácnou blízkost mezi SR a ČR vystavují nebezpečí. To je to poslední, co si přeji," dodal Fico.