Fico začal rehabilitovat, prozradili lékaři z Banské Bystrici

Nemocnice ve čtvrtek na sociální síti uvedla, že Fico absolvoval na základě rozhodnutí lékařského konzilia další kontrolní vyšetření, která potvrdila pozitivní vývoj zdravotního stavu. Podle lékařů zároveň začal proces rehabilitace pacienta.

Ve středu uplynuly dva týdny od chvíle, kdy byl Fico postřelen útočníkem v Handlové v Trenčínském kraji, když po výjezdním zasedání kabinetu vyrazil mezi lidi. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice podstoupil pětihodinovou operaci.

Ficův poradce Erik Kaliňák v úterý na mítinku řekl, že politik utrpěl při atentátu několikanásobný průstřel tenkého střeva. "Byl jsem tam na místě, mluvil jsem s lékaři a byly to milimetry, které rozhodovaly o tom, zda dojde k porušení něčeho zásadního a bude to fatální. Trefilo to tenké střevo tak, že sice bylo pětkrát prostřelené, ale lékaři dělali zázraky," řekl podle webu postoj.sk.

Specializovaný trestní soud v Pezinku poslal atentátníka do vazby, je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra. Obviněného k soudu eskortovala policie, na místě panovala přísná bezpečnostní opatření.

Útočník podle posledních informací TV Markíza skončil na psychiatrickém oddělení ve vězeňské nemocnici v Trenčíně, kde je pod nepřetržitým dozorem 24 hodin denně. Televize uvedla, že byl na psychiatrii umístěn hlavně z preventivních důvodů.