Ficova ochranka selhala. Místo ochrany premiéra kulkám uhýbali, tvrdí expert

"Vládl tam chaos, to je zřejmé a je to selhání. Měli okamžitě naložit premiéra do auta a hned s ním odjíždět pryč. V tu chvíli totiž nevíte, jestli není útočníků víc," řekl Denniku N.

"Chráněnou osobu potřebujete co nejdříve dostat do bezpečí. Pokud se nemýlím, pan Fico před pár týdny sám mluvil o hrozbách, že by někdo mohl střílet na politiky. Ptám se, jak tyto hrozby byly analyzovány, kdo je vyhodnocoval," dodal.

V rozhovoru pro RTVS dodal, že když dojde k postřelení premiéra a pachatelem je 71-letý senior, který je schopen vystřelit pětkrát z toho třikrát zasáhnout premiéra bez adekvátního zákroku ochranky, je třeba mluvit o selhání.

"Pachatel dokázal tasit zbraň, aniž by si toho někdo všiml. Vystřelil pětkrát a teprve poté přišla pozdní reakce ochrankářů, přičemž mezi nimi byli i tací, kteří se střelbě snažili vyhnout místo toho, aby vlastním tělem chránili premiéra," podotkl.

"Stává se pravidlem, že dlouholetí odborníci končí v bezpečnostních sborech a jsou nahrazováni politickými nominanty, kteří nemají představu o tom, jak zajistit bezpečnostní opatření, abychom takovým situacím předcházeli," doplnil.

K útoku došlo v Handlové, kde střelec vypálil na premiéra celkem pět výstřelů. Zasáhl ho do břicha, do bederní kosti a do ramene.

Následně premiéra převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

Z vrtulníku byl na nosítkách převezen na urgentní příjem, kde podstoupil několikahodinovou operaci a bojoval o život. Jeho stav byl vážný.

Atentát měl spáchat jednasedmdesátiletý spisovatel a básník Juraj Cintula z města Levice na jižním Slovensku, uvedla televize Markíza.

Útočník vlastnil zbraň legálně a dříve pracoval pro soukromou bezpečnostní službu.