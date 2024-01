Finsko chce zastavit Orbána. Sepisuje petici za odebrání hlasovacího práva v Radě EU

Tuto iniciativu zdůvodnil nečinností členských států. V dopise adresovaném předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolové Sarvamaa žádá podporu od dalších poslanců EP s cílem odebrat Maďarsku právo hlasovat v Radě EU.

Jeho návrh obsahuje doporučení, aby legislativní orgán vydal usnesení, v němž by vyzval Evropskou komisi nebo Radu EU složenou z členských států k potvrzení, že v Maďarsku dochází k vážnému a trvalému porušování hodnot EU.

Sarvamaa tvrdí, že rozhodovací proces v EU čelí problémům kvůli postoji maďarského premiéra Viktora Orbána, a navrhuje, aby odebrání hlasovacího práva Orbánovi bylo krokem k odblokování situace a zároveň prohlášením, že v rámci EU nelze přijmout vydírání.

Iniciativa přichází krátce poté, co se předseda Evropské rady Charles Michel rozhodl kandidovat jako lídr valonského Reformního hnutí (MR) ve volbách do Evropského parlamentu. Tím by případně zkrátil svůj mandát předsedy Evropské rady, pokud by byl zvolen. A je otázkou, kdo by se stal jeho nástupcem.

Server Politico ale uvedl, že pokud by byl Michel zvolen do Evropského parlamentu a zaujal svůj post v polovině července, vznikne potřeba rychle dohodnout se na obsazení uvolněné pozice předsedy Evropské rady.

V opačném případě by zasedání Rady mohl vést Viktor Orbán, jehož země převezme rotující předsednictví v Radě EU v červenci. Tato možnost vede k obavám o "nekontrolovatelný" vliv Orbána na Radu po evropských volbách v roce 2024.

To by mohlo eskalovat napětí mezi ním a ostatními lídry EU v souvislosti s otázkami, jako je podpora EU pro Ukrajinu či dodržování principů právního státu ze strany Maďarska.

Podle nedávného průzkumu institutu IDEA, zveřejněného na serveru telex.hu, se přitom téměř polovina Maďarů domnívá, že politika premiéra Orbána by v budoucnosti mohla vést k tomu, že Maďarsko opustí Evropskou unii.

Orbán na XXX. sjezdu Fideszu uvedl, že Maďarsko musí odmítnout bruselský model Evropy. "Evropský model v Bruselu vede k chaosu," řekl Orbán s poznámkou, že pokud vše půjde dál tímto směrem, tak hrozí "rozklad" Evropské unie.

Unie, ale ani členské státy dnes podle maďarského premiéra nerealizují svá vlastní rozhodnutí a jednají nad rámec pravidel. "Evropský model v Bruselu se stal zastaralým," míní Orbán.

"Tento model vede k chaosu, protože stále více lidí chce žít bez práce. Veřejný řád mizí, zatímco zadlužení pouze roste," konstatoval Orbán, podle něhož je třeba Unii změnit, a ne ji opustit.

"Maďarsko se brání ze všech sil a odolává. Odoláváme invazi migrantů, fatamorgánám války, genderovému terorismu i Sorosovu impériu," dodal předseda Fideszu. V souvislosti s evropskými a komunálními volbami uvedl, že vládní blok stran Fidesz-KDNP musí vyhrát obojí.