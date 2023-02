Finský parlament začal jednat o zákonu o vstupu do NATO

Předpokládá se, že poslanci návrh zákona odsouhlasí, protože většina členů jednokomorového finského parlamentu se již dříve vyjádřila pro vstup do aliance. Agentura DPA s odvoláním na mluvčího parlamentu napsala, že hlasování se čeká ve středu ve 13:00 SEČ.

Cílem Finska je dokončit legislativní proces do konce volebního období vlády premiérky Sanny Marinové. Na 2. dubna jsou plánovány v zemi parlamentní volby a Helsinky se chtějí vyhnout případnému politickému vakuu, píše agentura AFP.

Přijetí Finska i Švédska, které se o členství v NATO také ucházejí, už schválilo 28 členských zemí, a zbývá tak jen ratifikace ze strany Maďarska a Turecka. Zatímco v případě Budapešti by to neměl být problém, Ankara má zejména vůči Švédsku výhrady a kritizuje Stockholm za to, že podle ní poskytuje útočiště kurdským radikálům a odpůrcům islámu nebrání ve veřejných projevech protimuslimských projevech.

Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto dnes prohlásil, že Maďarsko má v úmyslu poslat kolem 9. března do Finska parlamentní delegaci k jednání o finské žádosti o členství v NATO.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu v pondělí řekl, že rozhovory se Švédskem a Finskem o jejich přistoupení budou pokračovat 9. března. Zároveň ale poznamenal, že Ankara se švédskou žádostí stále nemůže souhlasit.

Turecko uvádí, že je ochotné zabývat se odděleně žádostí Finska. Severské země ale již dříve sdělily, že preferují vstoupit do aliance společně.