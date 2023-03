Florida zvažuje zákaz potratů po šestém týdnu těhotenství

Republikáni mají na Floridě většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Návrh zákona, který by snížil dobu, do které může těhotná žena žádat o potrat, z 15 na šest týdnů, představili v obou komorách parlamentu hned první jednací den letošního roku. Ron DeSantis, floridský guvernér a pravděpodobný kandidát na prezidenta USA, se již dříve vyjádřil, že zpřísnění potratových pravidel podporuje, ačkoliv šest týdnů je doba, do které se řada žen o těhotenství ani nedozví.

Pokud DeSantis normu podepíše, zařadí se Florida po bok 13 amerických, převážně jihovýchodních, států, kde jsou potraty buď zakázané, nebo značně omezené. Z průzkumu veřejného mínění organizace PRRI v únoru vyplynulo, že 64 procent Floriďanů si myslí, že potraty by měly být ve všech nebo většině případů legální.

V Texasu v pondělí pět těhotných žen zažalovalo stát poté, co jim lékaři opakovaně odmítli provést potrat navzdory zdravotním rizikům pro ně i nevyvinuté plody. Podle NYT jde o první případ, ve kterém těhotné ženy zákaz potratů napadly u soudu od chvíle, co nejvyšší soud USA zrušil celostátní právo na potrat loni v červnu.

Jedna z žen, 35letá Amanda Zurawská, otěhotněla začátkem roku 2022. V 17. týdnu těhotenství jí lékaři oznámili, že kvůli zdravotním komplikacím její pod nepřežije, ale potrat provést nemohou, pokud nebude akutně nemocná, nezačne rodit přirozeně nebo pokud se plodu nezastaví srdce.

Téhož večera doma Zurawské praskla voda. Na pohotovosti jí však lékaři řekli, že porod nezačal. Bez plodové vody bylo jasné, že plod nepřežije, srdeční tep u něj však byl stále patrný a zdravotní stav matky byl stabilní. Nesplňovala tedy podmínky pro provedení potratu a nemocnice ji opět poslala domů.

Zurawská s manželem zvažovali, že se vydají do 11 hodin autem vzdáleného Nového Mexika, kde je potrat legální. V nemocnici jí ale řekli, aby se nevzdalovala více než 20 minut jízdy v případě, že by začala rodit. Ze strachu, že poruší zákon, se Zurawská na cestu do jiného státu nevydala. Doma dostala horečku až 39,5 stupně. Její manžel zavolal porodníka, který páru řekl, že k provedení potratu musí získat povolení etické rady nemocnice. Později téže noci Zurawské lékaři na pohotovosti našli v krvi infekci a konstatovali, že její život je v ohrožení a mohou tak provést potrat. V těle Zurawské se tentýž den rozvinula další infekce a žena musela dostat transfuzi krve, aby byla dostatečně stabilní k přesunu na jednotku intenzivní péče. Z nemocnice se dostala o týden později.

Zurawská a další čtyři ženy nyní žádají soud, aby zmírnil podmínky, za kterých může lékař potrat provést. Zákon omezující potratová práva v Texasu umožňuje výjimky v případě, kdy lékař konstatuje značné zdravotní riziko pro těhotnou ženu. Při podvodném udělení výjimky však lékař riskuje až 99 let odnětí svobody, statisícovou pokutu a ztrátu licence, což lékaře děsí a často výjimku neudělí ani v případech, ve kterých by to zákon umožnil, píše NYT.

Protipotratové skupiny argumentují, že zákonná omezení neohrožují zdraví žen a že lékaři mohou poskytnout akutní péči bez nutnosti provést potrat. Zákony podle nich omezují pouze ty potraty, kterými chce žena ukončit neplánované těhotenství.

Významnou součástí sporů o potratových právech v USA jsou nyní také snahy protipotratových skupin omezit dostupnost takzvaných potratových pilulek, k jejichž užití se nyní uchyluje mnoho žen ve státech, kde jsou potraty zakázané. Ženy si léky objednávají převážně poštou ze zahraničních lékáren, které léky posílají s dodací dobou několika týdnů do všech států USA bez předpisu, píše NYT.

Pro bezpečný a účinný potrat pomocí léků jsou klíčové dvě látky: mifepriston, který ukončí těhotenství, a misoprostol, který vyvolá potrat. Organizace proti potratům už loni v listopadu vyzvaly soud, aby zneplatnil licenci lékové agentury FDA pro mifepriston, která už před 23 lety konstatovala, že lék je bezpečný se vzácnými vážnými vedlejšími účinky.