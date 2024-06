Francie si volí parlament. První kolo začalo, odhady výsledků se očekávají večer

Volební místnosti se otevřely v 8:00 a po celé Francii zůstanou otevřené přinejmenším do 18:00. Ve velkých městech bude možné odevzdat hlas až do 20. hodiny. První odhady výsledků nedělního prvního kola by měly přijít bezprostředně po ukončení hlasování.

Volby probíhají v 577 okrscích, kdy na každý připadá jeden mandát. K úspěchu v prvním kole musí kandidát získat přes 50 procent hlasů, které zároveň představují více než čtvrtinu zapsaných voličů v okrsku.

Hlasování v podstatě začalo už v předchozím průběhu týdne. Francouzi žijící v zahraničí mohli odevzdat hlas elektronicky. V sobotu pak proběhlo hlasování na zámořských územích, například na karibských ostrovech či ve Francouzské Guyaně.

U voleb se očekává vysoká účast, přičemž právo volit má 49 milionů lidí. Podle průzkumů je favoritem Národní sdružení Marine Le Penové s preferencemi v rozmezí 35 až 37 procent. Macronův centristický tábor eviduje podporu 20 až 21 procent voličů.

Francouzský prezident plánuje svolat na pondělí zasedání vlády, na němž se rozhodne o dalším postupu před druhým kolem, které proběhne 7. července, uvedly vládní zdroje agentury AFP.

Macron už minulý týden vyloučil svou rezignaci po případné porážce své strany ve volbách. "RN nepíše ústavu a ani jejího ducha. Institucionální uspořádání je jasné, místo prezidenta je také jasné a bude jasné bez ohledu na výsledek," řekl týdeníku Le Figaro.

Marcon musel odpovědět i na otázku, zdali si dostatečně promyslel svolání voleb už na konec měsíce. "Myslím jen na Francii. Bylo to správné rozhodnutí v zájmu země," konstatoval navzdory tomu, že průzkumy dávají Národnímu sdružení šanci na výhru. "Průzkumům jsem nikdy nevěřil. Začíná nová kampaň," dodal.