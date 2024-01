Harrisová se obává návratu Trumpa k moci. Televize ruší předvolební debaty

"Skutečně se obávám a právě proto cestuji po zemi... Všichni bychom se měli obávat," prohlásila Harrisová. Zároveň zdůraznila, že "nesmíme utíkat před tím, co nás děsí. Musíme se proti tomu postavit."

Tato prohlášení 59leté demokratky Harrisové rezonují s výpovědí bývalé první dámy USA Michelle Obamové, která nedávno přiznala, že ji znepokojuje myšlenka druhého prezidentského období Trumpa.

Harrisová, která se opět chystá kandidovat do Bílého domu společně s prezidentem Joem Bidenem, zintenzivňuje své cesty po USA po listopadových prezidentských volbách, aby mobilizovala mladé lidi, Afroameričany a ženy, zejména v otázce práva na potrat.

V současné době je Harrisová pro demokraty klíčová při shánění finančních prostředků pro stranu, avšak čelí kritice a opakovaně je terčem útoků republikánů, kteří tvrdí, že není kvalifikována na převzetí prezidentského úřadu, pokud by se něco stalo s 81letým Joeem Bidenem.

Příští týden plánuje Harrisová návštěvu státu Wisconsin, kde zahájí celostátní turné na podporu reprodukčních svobod. Demokraté se snaží udělat právo na potrat klíčovým tématem ve volebním souboji o Bílý dům.

Trump nedávno prohlásil, že je hrdý na svou roli při rušení ústavního práva na potrat, které bylo v USA zaručeno od 70. let 20. století. Zrušení tohoto rozhodnutí vedlo k zákazům potratů v některých konzervativních amerických státech.

Harrisová obdržela pochvalu za svou práci v oblasti ochrany reprodukčních práv od neobvyklé strany - od bývalé tiskové tajemnice Trumpa Kayleigh McEnanyové, která uvedla, že to, co Harrisová dělá, má mezi mladými ženami velký ohlas.

Televize ruší předvolební debaty

Předvolební debaty republikánských kandidátů před nadcházejícími primárkami ve státě New Hampshire byly americkými televizemi ABC a CNN zrušeny. Rozhodnutí bylo učiněno poté, co bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová odmítla účast, pokud se debat nezúčastní i exprezident Donald Trump.

S ohledem na jasnou deklaraci Trumpa, že do žádné debaty nepřijde, by na pódiu pravděpodobně zůstal pouze guvernér FLoridy Ron DeSantis. Ten prohlásil, že se Haleyová bojí vstoupit do debaty, protože nechce odpovídat na obtížné otázky. Trumpův mluvčí označil Haleyovou za "zoufalou globalistku."

Debata republikánských kandidátů měla být vysílána na CNN v neděli, zatímco ABC připravovala debatu na čtvrtek 18. ledna. Volby v New Hampshire jsou plánovány na 23. ledna.

Volby prezidenta USA se budou konat letos v listopadu, před nimiž proběhnou republikánské primárky, kde bude vybrán zástupce strany, který se postaví proti hlavnímu demokratickému kandidátovi, předpokládaně prezidentu Joeu Bidenovi.

Trump je podle průzkumů favoritem republikánských primárek, avšak stále odmítá účast v debatách a přímý střet s protikandidáty, jak upozornila agentura AP.

Haleyová vidí primárky v New Hampshire jako příležitost porazit Trumpa, zejména vzhledem k tomu, že v tomto státě žije mnoho umírněných a nezávisle smýšlejících voličů. Trump plánuje oslovit voliče v New Hampshire, i přes to, že se očekává, že si udělá přestávku v kampani kvůli účasti na pohřbu své tchýně ve čtvrtek na Floridě.

DeSantis přesunul většinu svého týmu do Jižní Karolíny a v tomto týdnu aktivně kampaňuje v této oblasti. Průzkumy naznačují, že Trump nemusí mít v New Hampshire tak jednoznačné vítězství jako v Iowě, ale přesto je považován za silného favorita.