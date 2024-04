Izrael zasáhl budovu Hizballáhu v Libanonu. Jordánsko aktivovalo protivzdušnou obranu

Zdroj z prostředí libanonského hnutí Hizballáh uvedl, že Izrael v neděli zasáhl jednu z budov tohoto hnutí na východě Libanonu nedaleko hranic se Sýrií. Terčem izraelského útoku byla podle zdroje dvoupatrová budova patřící Hizballáhu v okolí města Baalbek.

Libanonská státní tisková agentura také informovala, že nepřátelský letecký útok zasáhl a zničil budovu v jedné vesnici v okrese Baalbek na východě Libanonu.

Jordánská vláda ve vyjádření uvedla, že se zabývala některými z letících předmětů, které v noci stoupily do vzdušného prostoru země. Libanonská armáda bude podle vyjádření vlády reagovat na vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost země.