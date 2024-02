Izraelská armáda zabila v Pásmu Gazy přes 30 tisíc lidí, tvrdí Palestina

Americký prezident Joe Biden doufá, že od začátku příštího týdne by v Pásmu Gazy mohlo zavládnout příměří. Prohlásil to v pondělí během návštěvy New Yorku s tím, že Izrael by byl ochoten zastavit vojenské operace v Pásmu Gazy během nadcházejícího muslimského postního měsíce ramadán, pokud bude dosaženo dohody o propuštění části rukojmí zadržovaných tamními militanty.