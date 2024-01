Jak prosadit pomoc Ukrajině? Europoslanci se chtějí vypořádat s Orbánem, na stole je aktivace článku 7

Podle informací týdeníku Politico se o dalším postupu bude diskutovat ještě ve středu během setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Ve čtvrtek pak budou poslanci hlasovat o usnesení o Maďarsku. Text usnesení je stále v jednání, ale mohl by obsahovat výzvu pro země EU, aby přistoupily k dalšímu kroku, tedy ke zmíněnému článku 7.

Finský poslanec EP Petri Sarvamaa zahájil už před nedávnem petiční kampaň s cílem pozastavit hlasovací právo Maďarska v Radě Evropské unie. Podle Politica již petici podepsalo 120 poslanců europarlamentu.

Odebrání hlasovacího práva Maďarsku je však nepravděpodobné, protože by to vyžadovalo jednomyslný souhlas všech 26 členských států, kteří by museli shodně konstatovat "vážné a trvalé" porušení základních hodnot EU ze strany Maďarska.

Sarvamaa svou iniciativu zdůvodnil nečinností členských států. V dopise adresovaném předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolové Sarvamaa žádal podporu od dalších poslanců EP s cílem odebrat Maďarsku právo hlasovat v Radě EU.

Jeho návrh obsahuje doporučení, aby legislativní orgán vydal usnesení, v němž by vyzval Evropskou komisi nebo Radu EU složenou z členských států k potvrzení, že v Maďarsku dochází k vážnému a trvalému porušování hodnot EU.

Sarvamaa tvrdí, že rozhodovací proces v EU čelí problémům kvůli postoji maďarského premiéra Viktora Orbána, a navrhuje, aby odebrání hlasovacího práva Orbánovi bylo krokem k odblokování situace a zároveň prohlášením, že v rámci EU nelze přijmout vydírání.

Politico ale uvádí, že mnoho vůdců EU nechce úplně izolovat Orbána v Evropské radě, i když si myslí, že jeho politika "neliberální demokracie" je v rozporu s principy EU a mohla by podkopat unii zevnitř.

Maďarsko by přitom mohlo své veto ohledně pomoci EU Ukrajině ve výši 50 miliard eur zrušit za podmínky, že toto financování bude každoročně přezkoumáváno. Uvedl to server Politico.

Evropská komise v červnu loňského roku navrhla navýšení rozpočtu EU pro období 2021-2027 dodatečnými platbami ve výši 66 miliard eur a pokračování podpory Ukrajiny částkou 17 miliard eur a 33 miliard eur ve formě úvěrů. Zbytek měl být částečně použit k pokrytí zvýšených úrokových nákladů EU v důsledku nejistoty v důsledku ruské invaze a částečně na nové účely.

Maďarská vláda začala tento návrh napadat z různých důvodů. Předseda maďarské vlády Viktor Orbán nakonec na prosincovém summitu EU vetoval balík pomoci ve výši 50 miliard eur, který měl být použit k podpoře ukrajinského rozpočtu během následujících čtyř let.

Politico informuje, že maďarská vláda by mohla odvolat své veto, pokud by Rada Evropské unie každoročně přezkoumávala tuto pomoc a schvalovala ji jednomyslně. To by znamenalo, že Ukrajina by obdržela podporu ve formě ročních splátek ve výši 12,5 miliardy eur, a maďarská vláda by měla možnost každý rok vydírat EU prostřednictvím svého veta.

Politico zdůrazňuje, že to není první takový nápad v případě Maďarska, ale považuje to za významný krok zpět v rétorice Viktora Orbána v posledních týdnech, kdy ostře protestoval proti jakékoli podpoře Ukrajiny z rozpočtu EU.

Maďarský expert na Rusko András Rácz uvedl, že v rámci EU je Orbánovo veto slabé, protože lze najít obejít. Dodal, že by se mohlo uplatnit mezivládní dohoda, což by bylo komplikovanější a dražší, ale realizovatelné. Rácz proto nepovažuje za ohroženou finanční podporu od EU.

V otázce finanční pomoci ve výši 50 miliard eur, které má Kyjevu poskytnout EU ze svého revidovaného rozpočtu ve formě půjček a grantů, Orbán využil svého práva veta a balíček zablokoval.

Lídři EU by tak v této věci měli jednat na mimořádném zasedání v Bruselu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ale existuje šance, že se Orbána podaří přesvědčit, aby přistoupil na balíček finanční pomoci pro Ukrajinu.

V opačném případě by to podle něj znamenalo i zablokování nových finančních prostředků pro Maďarsko a s ním sousedící země, jakož i peněz určených na ochranu hranic před nelegální migrací - vzhledem k tomu, že jsou také součástí rozpočtu EU na příští čtyři roky.

Orbán kritizoval návrhy Evropské komise na změny v dlouhodobém rozpočtu EU již před začátkem loňského summitu. Další lídři však doufali, že ho přesvědčí o souhlasu kompromisními nabídkami.

Jednání o podpoře Ukrajiny se týkala 50 miliard eur, z nichž 17 miliard měly tvořit nevratné granty a 33 miliard půjčky. Vůči návrhům eurokomise měly kromě Maďarska výhrady takzvané "šetrné" členské státy, které jsou čistými plátci do rozpočtu EU.