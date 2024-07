Jako první bila na poplach, že se Rusko vměšovalo do voleb. Co víme o společnost CrowdStrike?

Za závadou stála aktualizace softwaru pro společnost Microsoft. „Společnost CrowdStrike aktivně spolupracuje se zákazníky, na které má dopad závada zjištěná v jedné aktualizaci obsahu pro hostitele systému Windows,“ informoval generální ředitel společnosti CrowdStrike George Kurtz na sociální síti X.

Problém se týkal softwaru Falcon, který je podle společnosti určen k ochraně souborů uložených v cloudu. Falcon je také jedním z hlavních softwarových produktů společnosti. „Problém byl identifikován, izolován a byla nasazena oprava. Zákazníky odkazujeme na portál podpory, kde naleznou nejnovější aktualizace, a na našich webových stránkách budeme i nadále poskytovat úplné a průběžné aktualizace,“ dodal Kurtz.

CrowdStrike podle americké stanice CNN podniká po celém světě. Právě tato firma jako první „veřejně bila na poplach“ ohledně ruského vměšování do amerických prezidentských voleb roku 2016. „Hodnocení společnosti CrowdStrike později potvrdily americké zpravodajské služby,“ uvádí CNN.

Společnost se stala terčem zájmu konspirátorů. Donald Trump ji měl v hovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zmínit ve spojení právě s vměšováním do voleb. „Ten server, říkají, že ho má Ukrajina,“ zmiňoval během telefonátu. Elektronický přepis tedy, než aby pomohl, tak spíše vytvořil řadu nejasností a podpořil tyto teorie.

Patrně jde o Trumpem vyjádřená podezření, že majitelem CrowdStrike je Ukrajinec Dmitrij Alperovič, který obvinil Rusko z vměšování účelově.

Alperovič je ale podle CNN Američan ruského původu, nikoliv ukrajinského. „Je to naprostý nesmysl. Trump se stále nesmířil s tím, že Rusko zasahovalo do našich voleb, a místo toho využívá telefonát se zahraničním vůdcem k prosazování konspiračních teorií. To je neskutečné,“ míní ředitelka komunikace Národního výboru Demokratické strany (DNC) Xochitl Hinojosaová. DNC je klientem CrowdStrike.

Právě Demokratická strana se v roce 2016 stala terčem hackerského útoku, který měl pocházet z Ruska. Poukázalo na to následující vyšetřování zpravodajských služeb v čele s FBI.

„Pokud jde o naše vyšetřování hackerského útoku na DNC v roce 2016, poskytli jsme FBI veškeré forenzní důkazy a analýzy. Jak jsme již dříve uvedli, stojíme si za našimi zjištěními a závěry, které plně podpořila americká zpravodajská komunita,“ uvedla společnost CrowdStrike.

Ačkoliv Trump společnost obviňuje ze zaujetí proti Rusku, neexistují žádné důkazy. Firma je všeobecně uznávaná – její služby využívají letiště, nemocnice, banky či energetické společnosti.