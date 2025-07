Přání ohledně počasí se lidem nevyplní. Meteorologové nabídli srpnovou předpověď

Po teplotně nadprůměrném prvním červencovém týdnu následoval jeden podprůměrný a dva průměrné týdny. Meteorologové i v nadcházejícím období do 24. srpna očekávají chladnější a deštivější počasí, uvedli v měsíčním výhledu.

Probíhající týden má být teplotně podprůměrný, trend se nezmění ani v příštím týdnu. V dalším týdnu se teploty dostanou na hranici podprůměrných a průměrných hodnot. Poslední týden sledovaného období bude průměrný.

"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se v jednotlivých týdnech předpovědi měly pohybovat od 10 do 13 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot by se měly pozvolna zvyšovat z 22 °C v prvním týdnu (28.7.-3.8.) na 25 °C v posledním týdnu předpovědi (18.8.-24.8.)," sdělil ústav.

V červenci srážek v průměru přibývalo. Nejvíce jich spadlo v uplynulém týdnu, který byl srážkově nadprůměrný. "Srážkově by první týden předpovědi (28.7.-3.8.) měl být průměrný až nadprůměrný, další tři týdny by měly být průměrné," dodali meteorologové.