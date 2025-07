Nešťastný a nedoceněný umělec své doby. Van Gogh zemřel před 135 lety

Vincent van Gogh se narodil dne 30. března 1853. O jeho dětství se toho moc neví, vyrůstal se svými pěti sourozenci. Nejlepší vztahy měl se svým o čtyři roky mladším bratrem Theodorem, který se později stal jeho mecenášem a snažil se prodávat jeho obrazy. Nutno zmínit, že to se mu zrovna moc nedařilo. O van Goghova díla byl zájem teprve až po jeho tragické smrti.

V oblasti výtvarného umění se začal Vincent van Gogh pohybovat již jako teenager. Když mu bylo šestnáct let, zaměstnali ho v galerii v Haagu. Po nějakém čase se přesunul na pobočku této galerie v Londýně. V tomto městě nestrávil moc času, protože se zde nešťastně zamiloval a naprosto zdrcený se vrátil do Nizozemí. Nedlouho poté ho z galerie propustili a Vincent začal hledat v těžkých časech útěchu ve víře a rozhodl se dokonce studovat teologii. Studia ovšem po roce ukončil a vrhnul se na umění.

Jeho mladší bratr Theo si brzy všiml jeho výtvarného nadání a ve tvorbě ho velmi podporoval, a to i finančně. Zaplatil mu i hodiny u významných umělců dané doby. Zpočátku Vincent van Gogh čerpal inspiraci pro svou tvorbu ve venkovském prostředí, kde bydlel. Z tohoto období pochází jeho první známé dílo s názvem Jedlíci brambor. Později se inspiroval v japonském umění, a tak začal ve svých obrazech používat světlé barvy a napodobovat japonské kompozice.

Když bylo van Goghovi 33 let, odstěhoval se se svým mladším bratrem, donátorem a věčným společníkem Theodorem, do Paříže. Bratři zde bydleli na Montmartru a jejich soužití nebývalo vždy idylické. S Vincentem bylo totiž často těžké vycházet kvůli jeho komplikované povaze. Pobyt v Paříži se ukázal být pro umělce zásadní, protože zde přišel do kontaktu s předními malíři impresionismu. Z tohoto uměleckého směru si vzal pro svá díla práci se světlem a barvami, techniku si ponechal svou vlastní. Začal také více používat kontrastní barvy, hlavně modrou a oranžovou, což se stalo poznávacím znamením jeho obrazů.

V Paříži van Gogh nevydržel dlouho, po dvou letech se přesunul do Arles. Právě zde vznikla asi jeho nejznámější série vyobrazení slunečnic. Umělec v místním kraji našel nejenom inspiraci pro tvorbu, ale také klid v nádherné přírodě u svého domu, kde si chtěl zahojit svou podlomenou psychiku. To se mu ovšem moc nedařilo, protože si neodpustil svůj oblíbený absint. Pod jeho vlivem si prý měl před Vánoci roku 1888 uříznout ucho, čemuž ještě navíc předcházela hádka s uměleckým přítelem Paulem Gauguinem. Na psychický stav van Gogha nemělo kromě alkoholu bohužel dobrý vliv ani jeho milované malování. Tehdy se totiž do barev naprosto běžně přidávaly toxické látky, jako je olovo nebo arsen.

Zanedlouho po nešťastném incidentu byl van Gogh hospitalizován v psychiatrické léčebně, kde stále maloval. Jeho psychický stav se na jaře 1890 zdánlivě zlepšil natolik, že mohl kliniku opustit. To ovšem ještě umělec netušil, že se mu deprese výrazně zhorší a čeká ho jenom pár měsíců života. Dne 27. července 1890 se střelil do břicha, dle některých badatelů ho měli postřelit nešťastnou náhodou dva opilí mladíci. Za dva dny van Gogh zranění podlehl, bylo mu pouhých 37 let.

Van Goghovo dílo bylo doceněno až dlouho po jeho smrti. Teprve na počátku 20. století se pořádaly první velké výstavy jeho obrazů, Van Goghovo muzeum v Amsterdamu se dočkalo vybudování a otevření až v roce 1973. Zatímco za svého života Vincent van Gogh nenaplňoval svými obrazy galerie a prodal jenom jeden kus, dnes stojí jeho dílo miliony.