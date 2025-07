Čvančara si dá od Mönchengladbachu pauzu. V příští sezóně bude hostovat v Turecku

Právě do tohoto bundesligového klubu zamířil nyní čtyřiadvacetiletý útočník předloni z pražské Sparty. S Mönchengladbachem má sice uzavřenou smlouvu ještě na další tři roky, ale v poslední sezóně zůstal daleko za očekáváním a navíc se během léta spekulovalo o jeho špatných vztazích v kabině. Především proto, že sám hráč otevřeně přiznal, že by rád změnil působiště.

Nyní dohodnuté hostování by mu tak mohlo pomoct. "Hostování umožní Tomášovi naplnit jeho potenciál v jiném prostředí. Věříme, že je to nejlepší řešení pro obě strany," věří v to i sportovní ředitel Mönchengladbachu Roland Virkus.

Připomeňme, že od svého příchodu do Německa nastoupil v dresu Mönchengladbachu do 54 duelů, během nichž vstřelil osm branek. V poslední bundesligové sezóně 2024/25 pak Mönchengladbach skončil desátý. Mimochodem, co se týče Antalyasporu, tak ten v poslední sezóně v turecké lize skončil až jako patnáctý.