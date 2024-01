Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, zemi hrozí vlna tsunami

Otřesy nastaly na pobřeží prefektury Išikawa na západě hlavního ostrova Honšu, v oblasti následně došlo k dalším zemětřesením. Uvedl to server BBC.

Budovy se chvěly také v oblasti japonské metropole Tokio. Zprávy o škodách nebo zraněných se zatím neobjevily.

Japonský meteorologický úřad (JMA) vydal varování, podle kterého by část pobřeží Japonského moře mohly zasáhnout vlny o výšce do pěti metrů, a to do vzdálenosti 300 kilometrů od epicentra.

Veřejnoprávní televize NHK odvysílala výzvu, aby se lidé co nejrychleji uchýlili do vyšších oblastí nebo vyšších budov v okolí. Tsunami se podle zprávy mohou vyskytnout opakovaně.

Vlnu o výšce 1,2 metru již potvrdili ve městě Wadžima, z prefektury Niigata hlásili 40 centimetrové tsunami.

V oblasti se nachází také jaderná elektrárna. Její prodazkovatel, společnost Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) oznámila, že kontroluje případné problémy, zatím však žádné nezaznamenala.