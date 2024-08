Jašin odmítl nabídku politického azylu od Německa

Jašin uvedl, že status politického uprchlíka je pro něj nepřijatelný, protože by mu zabránil kdykoliv se vrátit do Ruska. Místo toho plánuje požádat o povolení k pobytu v Německu z jiných důvodů.

Podle agentury Bloomberg se Jašin zaměřuje na to, aby přesvědčil evropské úřady a státy, aby rozšířily sankce na více jednotlivců, kteří jsou zapojeni do války na Ukrajině a do represí v Rusku. Jašin apeluje, aby se seznam rozšířil z dosavadních 2000 osob na 20 000.

Ještě před svým zatčením i během pobytu ve vězení Jašin opakovaně tvrdil, že z Ruska neodejde, ani kdyby to znamenalo jeho propuštění. Zdůrazňoval, že je pro něj zásadní zůstat součástí osudu své země a být hlasem opozice v Rusku. Po své nedávné výměně vězňů dal najevo, že byl donucen opustit zemi proti své vůli.

Jašin, jeden z nejvýznamnějších ruských opozičníků, často vystupoval po boku Alexeje Navalného na protikremelských shromážděních. Navalnyj zemřel v únoru v arktickém vězení po návratu do Ruska z Německa v roce 2021, kde byl odsouzen k odnětí svobody.

Jašin byl v roce 2022 odsouzen k 8,5 roku vězení za údajné šíření dezinformací o ruské armádě poté, co na svém kanálu na YouTube citoval oficiální prohlášení Moskvy o masakrech civilistů v ukrajinském městě Buča v prvních týdnech války v únoru 2022.

Na začátku srpna byl Jašin spolu s dalšími 15 politickými vězni z Ruska propuštěn v rámci výměny za ruské občany, kteří si odpykávali tresty v USA a Německu. Nejpřekvapivějším případem byl Vadim Krasikov, odsouzený v Německu za vraždu čečenského politika v Berlíně.

Podle zprávy agentury Bloomberg Jašin zmínil, že němečtí představitelé, kteří ho v rámci výměny přivítali v Ankaře, naznačili, že se plánují další podobné výměny.

Jašin také předal německým úřadům seznam asi 20 osob vězněných v Rusku, které by mohly být kandidáty na budoucí výměny. Mezi nimi jsou novinář Ivan Safronov, divadelní režisérka Jevgenije Berkovičová, dramaturgička Světlana Petrijčuková a opoziční moskevský komunální poslanec Alexej Gorinov.