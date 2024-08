Ruští političtí vězni se mají ještě dobře, míní Jašin. V Bělorusku je mučí a týrají

Jašin byl odsouzen k osmi a půl letům vězení za „neposlušnost ruským ozbrojeným silám“. Část trestu si odpykal na samotce v takzvaném trestním bloku PTK ve Smolensku na západě Ruska, později odešel do „všeobecného vězeňského systému“, jak píší Euronews .

Disident vylíčil tristní situaci v bloku PTK. Přemístění zde je údajně považováno za nejhorší kázeňský trest, kdy je vězeň úplně izolován od ostatních, nesmí se volně pohybovat, navštěvovat knihovnu nebo se jít modlit. „Existují takové speciální bloky, kde jsou lidé ještě více izolováni, takže nemají mobilní telefony ani jiné výsady, které by se daly do vězení propašovat,“ popsal Jašin.

Míní, že oproti jiným politickým vězňům měl štěstí – nikdy ho nemučili ani s ním špatně nezacházeli. „Celkově jsem se dokonce někdy setkával s pochopením ze strany personálu. Zdá se mi, že tvrdé pokyny k mé izolaci a vytvoření pro mě nesnesitelných podmínek byly často sabotovány i na úrovni vykonavatelů,“ poznamenal.

„Protože všichni chápali, že nejsem zločinec. A normální zaměstnanci velmi dobře chápali, že nejsem ve vězení za žádný trestný čin. Nikoho jsem nezabil ani neznásilnil. Byl jsem tam kvůli svým názorům, kvůli svým slovům, kvůli tomu, čemu věřím. A to vzbuzovalo u vězňů, a dokonce i u personálu, respekt,“ dodal disident.

O jiné politické vězně ale Jašin má obavy. „Největší starosti mi samozřejmě dělá Alexej Gorinov. Protože je to můj společník, je to člověk, který, jak se mi zdá, byl uvězněn, aby mě zastrašil, aby mě vyhnal ze země. Já už jsem na svobodě, on je stále ve vězení, a je to starý člověk, je mu 63 let a má dost vážné zdravotní problémy,“ vylíčil.

Gorinov sedí už od července 2022, kdy mu ruské soudy daly sedm let vězení poté, co na zasedání Krasnoselského obvodního zastupitelstva v Moskvě navrhl držet minutu ticha za děti zabité na Ukrajině. Nyní mu chybí část plíce a jeho čas se pravděpodobně rychle krátí.

Horší situace pro politické vězně je v Bělorusku. „Jsou pod mnohem větším tlakem než my. Téměř dva roky jsme nevěděli, co se děje se Sergejem Tichanovským. Nevíme, co se děje s Marií Kalesnikovou. Téměř dva roky je mučili a týrali. Nevíme, zda jsou vůbec ještě naživu,“ připomněl Jašin.

Běloruský videobloger je podle Euronews ve vězení na 18 let kvůli pořádání nepovoleného mítinku, občanskoprávní aktivistka Kalesnikova byla odsouzena k 11 letům. „A samozřejmě si myslím, že je správné navázat nějakou společnou práci s běloruskou opozicí, alespoň pokud jde o podporu politických vězňů,“ dodal ruský disident.

Jašin pokračuje v činnosti, za kterou by mu v Rusku hrozily vysoké tresty. Na svém youtubovém kanále informuje ruské občany o válečných zločinech Kremlu. Hovořil i o masakru v Buči, kde bylo po ruském odchodu nalezeno 458 těl, z toho 419 ze známkami mučení.

„Lidé, kteří byli po začátku války zvyklí získávat informace prostřednictvím televize, si uvědomili, že televize v současné podobě v Rusku neuspokojuje potřebu lidí po informacích. Je to čistá propaganda. Lidé tedy začali hledat alternativní zdroje informací, alternativní názory, aby pochopili, co se děje ve skutečnosti,“ popsal.

Nemyslí si, že by měl ruský prezident Vladimir Putin mezi Rusy velkou podporu. „Putinových příznivců je asi tolik jako jeho odpůrců. Ruská společnost se z velké části skládá z lidí, kteří zastávají vyčkávací postoj. Ekonomická a sociální situace v ruské společnosti se zhoršuje. A lidé, zdá se mi, to vidí stále více. Spojují si to s Putinovou politikou,“ vysvětlil.

„Lidé v Rusku v současné době nemohou otevřeně vyjadřovat své názory. Občanský odpor je v Rusku možný pouze v podzemí, protože jakákoli otevřená kritika úřadů, jakékoliv vyjádření proti válce v podstatě znamená kriminalizaci. Putinova moc je zakořeněna v propagandě, manipulaci a samozřejmě v použití síly“ uzavřel Jašin.