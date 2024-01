Jedna z největších zakázek NATO: Země v obraně před Ruskem nakoupí rakety za miliardy

Možná, že právě čtete nějakou zprávu od vaší investiční společnosti, makléře či společnosti, která vám spravuje vaše peníze o tom, kolik jste v minulém roce vydělali. Ale než se pustíte do kritického srovnávání všemožných žebříků top investic či vkladů za rok 2023, je dobré si uvědomit, že hodnota investic a výnosů z nich může vždycky (ty „verzály“ jsou napsány schválně, jako varování) klesat i stoupat, takže se vám, opět vždycky, může vrátit méně, než jste investovali. A také, že minulá výkonnost nějakého typu investice není spolehlivým vodítkem pro jeho budoucí výnosy. Snadno řečeno: To, že něco vloni vydělalo 40 procent neznamená, že se to letos určitě zopakuje. Ale nechť.