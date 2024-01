"Jeho žena ví, co znamená mít koule." Na profilu prezidenta Dudy se objevil záhadný příspěvek

Ve čtvrtek byl na soukromém účtu prezidenta Dudy zveřejněn příspěvek obsahující narážku na otázku mužství, který brzy po zveřejnění zmizel. V příspěvku se psalo: "Řekni mu, aby se zeptal své ženy, co to znamená mít koule. Ona to ví!"

I přes rychlé smazání se podařilo internetovým uživatelům pořídit snímky obrazovky, které se rychle rozšířily na internetu. Příspěvek vyvolal smích, ale někteří kritici argumentují, že hlava státu by měla být opatrnější v online prostoru.

Dudova kancelář nesdělila, o čem konkrétně se příspěvek zmiňoval, ani jak k jeho zveřejnění došlo.

Polská vláda, vedená Dudovým rivalem, premiérem Donaldem Tuskem, mu nabídla pomoc při ověření bezpečnosti jeho účtů a vyzvala ho k opatrnosti v online komunikaci.

Ministr Gawkowski reagoval na situaci tím, že vyzval prezidenta, aby si zkontroloval bezpečnost přístupů ke svým účtům na sociálních sítích. "Jelikož na účtu prezidenta Andrzeje Dudy na webové stránce X objevila zvláštní položka, která rychle zmizela, žádám prezidenta, aby zkontroloval bezpečnost přístupů ke svým účtům na sociálních sítích," reagoval na síti X ministr Gawkowski.

Duda byl v minulosti známý tím, že komunikoval s anonymními uživateli na sociálních sítích a přijal i telefonáty od ruských vtipálků, kteří se vydávali za generálního tajemníka OSN a francouzského prezidenta.