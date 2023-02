Kalamita na Slovensku. Lyžařská střediska v Tatrách jsou mimo provoz

Německý nejvyšší státní zástupce Peter Frank chce, aby se ruskou invazí na Ukrajinu zabýval mezinárodní soud. Listu Welt am Sonntag řekl, že je jedno, zda by to byl Mezinárodní trestní soud (ICC) nebo nějaký zvláštní tribunál, záleželo by na rozhodnutí mezinárodního společenství.