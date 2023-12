Kalifornské děti kvůli počasí zažalovaly americkou vládu

Skupina dětí ve věku od osmi do 17 let vysvětluje tento krok zdůvodněním, že Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), která je regulátorem na federální úrovni, "úmyslně dovoluje, aby zdroje fosilních paliv, spadající do působnosti její regulace, vytvářely život ohrožující klimatické znečišťování a tak ohrožovaly zdraví dětí a jejich blahobyt".

Žalobu podala nezisková advokátní kancelář Our Children's Trust. Žalobce tvrdí, že EPA "diskriminuje děti tím, že podhodnocuje ekonomickou hodnotu jejich životů a jejich budoucnost při rozhodování o povolené úrovni klimatického znečišťování".

Globální emise oxidu uhličitého v letošním roce vzrostou o 1,1 procenta ve srovnání s rokem 2022. Hlavním faktorem tohoto nárůstu přitom jsou Čína, Indie a letecká doprava, jak uvádí nedávno zveřejněná studie mezinárodní iniciativy vědců Global Carbon Project, která analyzuje celosvětové emise skleníkových plynů.

Tento nový roční nárůst byl oznámen na klimatické konferenci COP28 v Dubaji, kde světoví lídři diskutují o možnostech dosažení cíle snížení emisí o 43 procent do roku 2030. Podle Global Carbon Project by mělo dojít k uvolnění 36,8 miliardy tun oxidu uhličitého do atmosféry v roce 2023, což je dvakrát více než před 40 lety.