Kdo se postaví Erdoganovi? Opozice se na kandidátovi stále neshodla

Konečné rozhodnutí o společném opozičním kandidátovi by mělo být oznámeno začátkem příštího týdne.

Šest opozičních stran se ani ve čtvrtek neshodlo na jednom kandidátovi, který by se postavil prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi ve volbách hlavy státu, jež se budou spolu s parlamentními volbami konat možná už 14. května. Pět stran se vyslovilo pro lídra Lidové republikánské strany (CHP) Kemala Kiliçdaroglua, Akşenerová navrhuje buď starostu Istanbulu Ekrema Imamoglua či starostu Ankary Mansura Yavaşe, oba rovněž ze strany CHP, protože podle ní mají větší šanci Erdogana porazit.

Nadcházející volby jsou považovány za dosud největší výzvu pro Erdogana, který vládne zemi dvacet let, nejprve byl od března 2003 premiérem a od roku 2014 je prezidentem. Turecko se už několik let potýká s vysokou inflací, růst cen umocnila energetická krize a další problémy přineslo zemětřesení, které si vyžádalo v zemi přes 45.000 obětí. Mnozí kritizují vládu za pomalou a nedostatečnou pomoc a také za to, že místní úřady za Erdoganova vedení v minulých letech udělovaly za úplatu povolení pokračovat ve stavbě i budovám, jež nesplňovaly všechny standardy. Právě to zřejmě přispělo ke zřícení řady domů.

Není ale jasné, zda kritika vlády bude tak široká, aby se odrazila ve volbách. Agentura Reuters dnes napsala, že průzkumy ukazují na vítězství Erdogana a jeho vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Například v jihovýchodní provincii Adiyaman, kde má AKP silnou voličskou základnu a která patří k nejpostiženějším únorovým zemětřesením, sice mnozí vládu kritizují, zda ale budou volit opozici, nejsou rozhodnuti.

"Mnozí by rádi volili opozici, ta ale zatím nemá kandidáta," citovala agentura Reuters jednoho z obyvatel provincie Adiyaman.

Tento týden prezident Erdogan v parlamentu v Ankaře před členy své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) prohlásil, že prezidentské a parlamentní volby se uskuteční 14. května, tedy v termínu, který neoficiálně oznámil před zemětřesením. V posledních týdnech se ale spekulovalo o tom, že kvůli následkům zemětřesení by mohly být volby později. Podle zákona se musí hlasování uskutečnit do června.