KLDR: Raketové testy simulovaly útok na základny Jižní Koreje a USA

Pchjongjang minulý týden provedl desítky raketových testů, z nichž poslední se uskutečnil v neděli. Raketové testy podle severokorejské armády simulovaly útoky na "základny nepřátelských vzdušných sil". Jedna z raket, kterou KLDR odpálila ve čtvrtek, nesla speciální hlavici, jež má paralyzovat velitelská stanoviště jihokorejských a amerických sil, uvádí generální štáb v Pchjongjangu.

Jihokorejská armáda má pochybnosti o tom, že KLDR uvádí pravdivé informace o svých testech z minulého týdne. Soul například nezaznamenal vypuštění střel s plochou dráhou letu, o kterém hovoří komuniké z Pchjongjangu. Experti také pochybují, že by KLDR měla technologie pro výrobu speciálních hlavic, jež by mohly přerušit komunikační kanály jiných armád. Prohlášení KLDR explicitně nezmiňuje mezikontinentální raketu, kterou Severní Korea podle Soulu vypálila ve čtvrtek. Raketa spadla podle Tokia do Japonského moře a v některých japonských prefekturách vyvolala poplach.

Cvičení amerických a jihokorejských jednotek bylo "otevřenou provokací zaměřenou na záměrnou eskalaci napětí" a "nebezpečným válečným cvičením velmi agresivní povahy" vůči KLDR, uvedl Pchjongjang.

Cvičení Vigilant Storm mělo původně skončit v pátek, bylo ale prodlouženo do neděle. Obě země to zdůvodnily právě chováním Severní Koreje, která během minulého týdne vystupňovala své hrozby. Kromě raketových odpalů Soul v pátek reagoval na 180 přeletů severokorejských vojenských letadel nedaleko společné hranice. Do vzduchu vyslal své válečné letouny včetně stíhaček F-35A.

Severní Korea za letošek provedla rekordní počet raketových testů a napětí na Korejském poloostrově v posledních měsících výrazně stouplo. KLDR také přijala zákon, který schvaluje preventivní použití jaderných zbraní v různých situacích. Odborníci ale stále pochybují o tom, že vzhledem k síle americké a jihokorejské armády by Pchjongjang mohl použít jaderné zbraně jako první. Severní Korea dala najevo, že série testů z poslední doby je reakcí na jihokorejsko-americká vojenská cvičení.

Testy balistických raket, které mohou být vybaveny jadernou hlavicí, zakazují režimu v Pchjongjangu rezoluce OSN.