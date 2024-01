Kuleba apeluje na Západ: Můžete zabránit Rusku vyrábět zbraně v takovém množství

Loni v prosinci by sněmovní volby suverénně vyhrálo opoziční hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Podpořila by ho více než třetina voličů. Se zásadním poklesem preferencí se nadále potýkají lidovci, kteří by získali jen dva a půl procenta hlasů. Samostatně by se tedy do dolní komory parlamentu nedostali.