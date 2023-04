Kuleba vyzval NATO k většímu angažmá v Černém moři

"Černé moře má zásadní význam pro mírové a na budoucnost orientované uspořádání celé Evropy," řekl Kuleba na dnešní konferenci o bezpečnosti Černého moře v rumunské metropoli Bukurešti. "Bohužel je také ukázkou toho, jak rychle se situace může zhoršit, pokud jsou zanedbávány hrozby. Je načase, aby se z Černého moře stalo to, co se stalo z Baltského moře, moře NATO," dodal.

Pro Moskvu i Kyjev představuje Černé moře klíčovou trasu pro export, včetně obilí a dalších potravinových produktů. Ruská blokáda ukrajinských přístavů loni hrozila způsobit celosvětový hladomor. OSN a Turecko však v červenci zprostředkovaly dohodu, která umožnila vývoz ukrajinské úrody ze tří černomořských přístavů. Rusko dnes pohrozilo, že v květnu neprodlouží její platnost.

"Společný problém s Ruskem musíme řešit společně. Podporuji například myšlenku expertů integrovat systémy protivzdušné a protiraketové obrany Ukrajiny se systémy spojenců NATO v Černém a Baltském moři," řekl Kuleba.

Na severu Evropy se bezpečnostní mapa kolem Baltského moře v uplynulém roce překreslila rozhodnutím Finska a Švédska podat žádost o vstup do NATO. Rusko se tak patrně stane jedinou zemí mimo západní vojenskou alianci na březích Baltského moře. Potenciální vstup Ukrajiny a Gruzie do NATO by měl stejný dopad na region Černého moře, kde jsou již členy aliance Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

Kuleba dále uvedl, že červencový summit NATO ve Vilniusu je příležitostí pokročit v otázce Kyjevem dlouho požadovaného členství Ukrajiny v NATO a "ukázat, že dveře jsou nejen otevřené, ale že existuje jasný plán, kdy a jak Ukrajina do aliance vstoupí".