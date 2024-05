Kuleba: Rusko bude možné zapojit do mírových jednání až po mírovém summitu

V rozhovoru pro americký magazín Foreign Policy, ze kterého citovala stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL), Kuleba uvedl, že cílem mezinárodní konference o míru na Ukrajině je vytvoření koalice zemí se společným přístupem k mírovému urovnání. " Poté je možné zapojit Rusko do jednání," dodal Kuleba.

Připustil, že podle učebnic diplomacie musí jednání zahrnovat obě strany. Podle jeho názoru je však případ s Ruskem specifický, neboť jednání s ním v letech 2014–2022 nakonec skončila invazí ruské armády na Ukrajinu. Kuleba si proto myslí, že jednáním s Ruskem by měla předcházet buď jeho porážka na bojišti nebo vytvoření široké mezinárodní koalice, která by mohla Rusku předložit podmínky pro nastolení míru.

Kuleba vytkl Západu, že Moskvě nedal definitivně najevo, že po skončení války by se Ukrajina v každém případě měla stát součástí euroatlantického společenství. Vyzval také k urychlení procesu pozvání Ukrajiny do NATO a přijetí do EU.

V rozhovoru připomněl i důležitou roli vztahů s Pekingem, přičemž tvrdí, že Moskva je "zcela v rukou Číny". RFE/RL v této souvislosti podotkla, že Čína obdržela pozvání na summit ve Švýcarsku.

V souvislosti s nedávno schváleným balíkem pomoci USA pro Ukrajinu ministr poznamenal, že dodávky zbraní a střeliva, které tento balíček poskytuje, se reálně ještě nezačaly a situace na frontě zůstává nebezpečná.

Poznamenal, že během dvou let trvání války na Ukrajině vykazoval ruský vojensko-průmyslový komplex větší efektivitu než ten západní. Vyzval ke změně tohoto stavu, přičemž zdůraznil, že porážka Ukrajiny ve válce by byla porážkou i pro USA a jejich spojence.

Konference, která se na Ukrajině označuje za mírový summit, se uskuteční v turistickém středisku Bürgenstock v kantonu Nidwalden nedaleko města Luzern ve dnech 15. a 16. června. Očekává se účast zástupců desítek zemí z celého světa.

Švýcarská vláda uvedla, že setkání by mělo být platformou pro dialog na vysoké úrovni o způsobech dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině na základě mezinárodního práva. Má vyústit ve vypracování konkrétního plánu účasti Ruska na mírovém procesu.

Moskva opakovaně deklarovala, že se jednání ve Švýcarsku nezúčastní, a to ani kdyby ji pozvali. Ruské ministerstvo zahraničních věcí vysvětlilo, že Švýcarsko, které se připojilo k sankcím proti Moskvě, přestalo být neutrálním zprostředkovatelem.