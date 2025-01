Kyjev zveřejnil záběry ze zajetí severokorejského vojáka. Jsou lepší než Rusové, mají ale zásadní slabinu, přiznává

Ti jsou známí svou fanatickou oddaností režimu a ochotou spáchat sebevraždu, aby se vyhnuli zajetí. Přesto se ukrajinským jednotkám podařilo v lednu 2025 dva z nich zajmout, což prezident Volodymyr Zelenskyj označil za důkaz zapojení Severní Koreje do ruské války proti Ukrajině.

Podle ukrajinských vojáků s přezdívkami „Borsuk“ a „Bernard“ byl průběh mise náročný a vyžadoval měsíce sledování nepřátelských pozic. Při útoku na severokorejskou skupinu utrpěli nepřátelé ztráty a začali ustupovat. Jeden zraněný voják byl přesto zajat.

Podle výpovědí se ukázalo, že stále držel granát a zůstával potenciální hrozbou, než se ho podařilo bezpečně odzbrojit. Po zajištění byl raněnému poskytnut první zásah, přičemž se ukázalo, že je relativně v pořádku, s výjimkou zranění na noze.

Podle Borsuka a Bernarda jsou severokorejští vojáci ve srovnání s Rusy lépe fyzicky i mentálně připraveni. Jejich vojenský výcvik, často trvající až osm let, je intenzivní a zahrnuje schopnost přežít v extrémních podmínkách.

Přesto však jejich výkony na moderním bojišti trpí nedostatečnou adaptací na nové technologie, jako jsou drony a letecký průzkum, což přispívá k vysokým ztrátám. Například jihokorejská Národní zpravodajská služba odhaduje, že v Kurské oblasti padlo nejméně 300 severokorejských vojáků a dalších 2 700 bylo zraněno.

Vojáci však zůstávají motivováni svou ideologií a věrností režimu Kim Čong-una. To je činí odhodlanějšími a houževnatějšími než ruské jednotky, i když jejich koordinace s Rusy je často slabá, a to i kvůli jazykové bariéře.

Ukrajinské síly se obávají, že masové nasazení severokorejských jednotek by mohlo změnit dynamiku války. Borsuk varoval, že Moskva má dostatek vojáků na to, aby do boje posílala celé bataliony, což vyžaduje značné ukrajinské zdroje na jejich eliminaci.

Zatímco západní představitelé považují zapojení Severní Koreje za známku ruské zoufalosti, ukrajinští vojáci zdůrazňují, že čelí protivníkovi, který je disciplinovanější a lépe připravený než ruské jednotky.

Tato mise zároveň ukázala odhodlání ukrajinských sil přinést důkazy o zahraničním zapojení do války, čímž dále zpochybňuje obraz neporazitelnosti ruské armády. Přestože boj s těmito silami přináší značné výzvy, ukrajinská armáda nadále prokazuje schopnost čelit i těm nejoddanějším nepřátelům.