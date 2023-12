Macron mu přestal volat. Putin promluvil o perspektivě vztahů s Francií

Putin dostal během čtvrteční tiskové konference otázku od novináře francouzského kanálu TF1 na současný vztah obou lídrů. Šéf Kremlu připomněl, že státníci měli dobrý pracovní vztah. Sám je podle svých slov připraven na další spolupráci v bilaterálních a globálních otázkách.

"Francouzský prezident s námi v jistou chvíli zpřetrhal vazby. My jsme to neudělali, já ne. On to udělal," řekl ruský prezident a nastínil, co bude dál. "Pokud bude zájem, jsme připraveni. Pokud ne, vyrovnáváme se s tím. Máme jiné věci na práci," dodal.

Putin v rámci stejné akce pochválil maďarského premiéra Viktora Orbána a předsedu slovenské vlády Roberta Fica. Popsal je jako "nikoliv proruské, ale pronárodní" lídry. "Všichni ostatní se spoléhají na staršího bratra," odkazoval na Spojené státy americké.

Politico připomnělo, že Macron se před začátkem války na Ukrajině, která začala ruským vpádem do sousední země na konci loňského února, pasoval do role vyjednavače mezi Západem a Ruskem. Dokonce krátce před konfliktem cestoval do Moskvě ve snaze o deeskalaci napětí.