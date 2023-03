Muž šel v Itálii na procházku, po napadení medvědem je zraněný

Medvěd na muže zaútočil na turistické stezce. Zraněný byl převezen do nemocnice v městečku Cles, kde mu lékaři operovali paži a ošetřili mu rány na hlavě. Šéf regionu Tridentsko Maurizio Fugatti o případu informoval ministra životního prostředí. Uvedl, že problém medvědů už není možné dále odkládat. APA píše, že už víckrát dal najevo, že by byl pro odstřel problematických kusů, ale dostal se do konfliktu s ochránci zvířat.

V Tridentsku žije ve volné přírodě asi 90 medvědů. Občas se dostávají do obydlených oblastí a útočí tam na hospodářská zvířata. Tyto šelmy byly na sever Itálie dovezeny v roce 1999 ze Slovinska v rámci projektu podporovaného Evropskou unií.