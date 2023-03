Na Ukrajině soudili ruského pilota, dostal 12 let vězení

Pilot, jehož jméno ukrajinské úřady nesdělily, jako zástupce velitele letecké jednotky loni 6. března v ruském vojenském letadle přeletěl hranice a na věž, která slouží jako rozhlasový a televizní vysílač v druhém největším ukrajinském městě, shodil osm leteckých bomb, každou o váze půl tuny. Hned po odhozu pum letadlo sestřelila protivzdušná obrana. Pilot se katapultoval a následně jej Ukrajinci zajali.

Podle ruských médií se jedná o majora Alexandra Krasnojarceva.

Soud jej na základě důkazů shromážděných vyšetřovateli SBU uznal vinným z porušení válečných zákonů a pravidel. Vysílací věž je totiž civilní objekt a pilot rozkaz k jejímu bombardování neodmítl splnit, přestože si uvědomoval, že je to příkaz protiprávní. Odpykat si za to má 12 let za mřížemi. Soud také vyhověl občanským žalobám o úhradu způsobené škody, vyčíslené na 1,1 milionu hřiven (asi 670.000 Kč).