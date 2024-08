Na válku jsme připraveni, hlásá Netanjahu. Přesto panují obavy ze zkázy

Ve čtvrtek se sejde izraelský bezpečnostní kabinet, aby projednal přípravy na očekávanou odvetu za zabití dvou vůdců Hizballáhu a Hamásu. Na prohlášení dvou izraelských představitelů upozornil americký list New York Times. Premiér Netanjahu už ve středu vojákům řekl, že „Izrael je připraven na obranu i útok“. „Udeříme na naše nepřátele a jsme odhodláni se bránit,“ vylíčil.

Izrael – zdá se, je skutečně připraven. Už od devadesátých let se za vydatné asistence Spojených států vyzbrojil obranným aparátem, který je schopný sestřelit valnou většinu všech střel vypálených nepřítelem.

Proti balistickým raketám vyletí střely dlouhého doletu Arrow, které jsou schopné vyletět nad zemskou atmosféru. Iron Dome má většinou na starosti rakety krátkého doletu vypálené z Libanonu nebo Pásma Gazy, píše NY Times.

Nejen Američané se ale obávají, že Írán a Hizballáh vypálí množství munice schopné zahltit a eventuálně překonat tuto jindy mocnou obranu. Zejména íránská armáda má k dispozici dostatek bezpilotních letounů, které létají v malých výškách a po nepředvídatelných trajektoriích, zanechávají minimální stopy na radarech. Navíc dron za pár tisíc dolarů budou likvidovat rakety za desítky milionů.

Velké obavy mají Američané i Izraelci z Hizballáhu, respektive z jeho raketového arsenálu. Zatímco během zhruba měsíc trvající války v roce 2006 Hizballáh vypálil asi 120 raket denně, teď by zvládl řádově vyšší číslo – dle odhadů reportérů CNN až 3 000. „Nemusí se jednat o vzájemně zaručené zničení a la studená válka, ale na Izrael i Libanon dopadne dost zkázy na to, aby to pro oba bylo nákladné,“ líčí stanice.

Hizballáh může nasadit až 50 tisíc bojovníků. Nasralláh jejich počet vyčíslil až na 100 tisíc. K tomu je třeba přičíst, že jeho bojovníci jsou „vysoce vycvičení a disciplinovaní“. „Na rozdíl od Gazy není Libanon obklopen nepřátelskými sousedy. Má strategickou hloubku, přátelské režimy v Sýrii a Iráku, což umožňuje přímý přístup k Íránu,“ popsala CNN podle zkušeností ze svých vlastních reportáží v oblasti.

Izrael se tak bude muset spolehnout i na své spojence. Už když Írán útočil v dubnu, Spojené státy, Velká Británie a Jordánsko koordinovaly sestřelování stovek raket a dronů. Íránci je vypálili v reakci na smrt prominentních zástupců revolučních gard (IRGC) na konzulátu v syrském Damašku.

Írán a Hizballáh vyhrožují útokem na Izraeli poté, co židovský stát minulý týden v Bejrútu zabil vysoce postaveného představitele libanonského hnutí Fuáda Šukra. Zanedlouho v íránské metropoli Teheránu zemřel také politický vůdce Hamásu Ismail Haníja. K tomu se ale Izrael nepřihlásil – jako se nehlásí k žádné tajné operaci.