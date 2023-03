Německá policie zatkla několik lidí při razii proti převaděčům

Skupina zřejmě pašovala lidi z Turecka a Iráku do Německa. Migranti byli přepravováni letecky z Istanbulu do Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny. Odtud podle německé policie pokračovali autem po takzvané balkánské trase. Tímto způsobem se do Německa dostalo nejméně 90 osob. Gang byl podle policistů dobře organizovaný. Podezřelí mají převážně turecké a německé občanství, uvedl policejní mluvčí.

Razie dnes ráno podniklo na 400 policistů. Do akce byl zapojen také berlínský zemský kriminální úřad (LKA) a státní zastupitelství. Vzhledem k tomu, že podezřelí byli považováni za agresivní a pravděpodobně také disponovali zbraněmi, policie nasadila speciální zásahové jednotky.

Policie v několika bytech nalezla osoby, které byly do země patrně propašovány. Nyní prověřuje jejich totožnost. Cílem prohlídek bylo zabavit důkazy, jako jsou mobilní telefony a písemné dokumenty. Policie chtěla rovněž zabavit peníze a další majetek. Migranti obvykle platí převaděčským gangům nejméně několik tisíc eur za osobu.