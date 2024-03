Netanjahu se poprvé vyjádřil k výzvám k odstoupení z funkce

Podle listu The Times of Israel Netanjahu v neděli na tiskové konferenci potvrdil, že Hamás požaduje "nekontrolovaný návrat" obyvatel severu Pásma Gazy do svých domovů, "včetně teroristů Hamásu". V souvislosti s tím Netanjahu upozornil, že tyto požadavky Hamásu by měly pro Izrael bezpečnostní důsledky. Dodal však, že veřejně je komentovat nemůže.

"Pokud se každé dva dny podvolíme dalšímu požadavku, přinese to dohodu," ptal se Netanjahu před novináři. "Opak je pravdou," dodal s tím, že tento přístup by jen zkomplikoval snahy o návrat izraelských rukojmí zavlečených do Pásma Gazy palestinskými komandami po jejich vpádu na jih Izraele ze 7. října 2023.

Na tiskové konferenci se Netanjahu vyjádřil i k výzvám k odstoupení a k vypsání nových voleb. Upozornil, že "Hamás by byl první, kdo by slavil, kdybychom nyní uspořádali volby". Dodal, že další parlamentní volby by Izrael "paralyzovaly" až na osm měsíců.

Varoval také, že by to ochromilo i jednání o osvobození izraelských rukojmích a "ukončilo by to válku před dosažením jejích cílů".

"První, kdo to vítá, je Hamás, a to mluví za vše," zdůraznil Netanjahu, který opět přislíbil, že přivede "domů všech rukojmí, mužů a ženy, civilistů a vojáků, živých i mrtvých".

Izraelský premiér také avizoval, že s představiteli samospráv na severu Izraele, které jsou vystaveny palbě zpoza hranice s Libanonem, vytvoří komisi, která se bude starat o potřeby evakuovaných občanů a o jejich návrat domů.

Zopakoval, že upřednostňuje najít řešení hrozby ze strany libanonského proiránského hnutí Hizballáh diplomatickou cestou, ale pokud to nevyjde, je odhodlán použít i jiné prostředky.