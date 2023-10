"O morálce nám nikdo kázat nebude." Izrael se postavil OSN, zakázal humanitární pomoc Gaze

"Humanitární pomoc Gaze? Dokud se izraelští unesení nevrátí domů, nebude se zapínat žádný elektrický vypínač, neotevře se žádný vodovodní kohoutek a nevjede žádný kamion s palivem," napsal na síti X.

Naznačil, že pokud se má Pásmo Gazy dočkat humanitární pomoci, je potřeba, aby se samo nejprve zachovalo stejně, a propustilo rukojmí. "Nikdo nám nebude kázat morálku," dodal.

Po humanitárním koridoru volá už několik dní řada organizací v čele s OSN. Generální tajemník Antonio Guterres vyzval k tomu, aby se základní zásoby potravin, paliva a vody mohly dostat k civilistům v Gaze, která je terčem izraelského bombardování a blokády.

"Rozhodující zásoby pro záchranu života včetně paliva, jídla a vody musí být dodány do Gazy. Potřebujeme rychlý a nerušený humanitární přístup hned," řekl.

"Chci poděkovat Egyptu za jeho konstruktivní angažmá při usnadnění humanitárního přístupu přes přechod Rafah a zpřístupnění letiště El Arish pro kritickou pomoc," dodal.

OSN také uvedla, že v Gaze bylo zabito 11 učitelů ve školách spravovaných Organizací spojených národů a 30 studentů. Podle OSN bylo v Gaze bylo zničeno 1000 domů a 560 se stalo neobyvatelnými, 220 000 lidí tak nyní hledá útočiště před nálety.

V Gaze je v současné chvíli 92 škol OSN plných občanů, zásoby jídla a vody se zmenšují a někteří zaměstnanci pracují 24 hodin denně. "Občané potřebují ochranu," řekl mluvčí OSN Stephane Dujarric. "Chceme vidět humanitární koridor," dodal.

Izraelské ministerstvo obrany v pondělí nařídilo "úplné obléhání" Gazy s tím, že po útocích Hamásu zastaví dodávky elektřiny, jídla, vody a paliva. Se zhoršujícími se podmínkami uprostřed izraelských odvetných náletů se ale začala rozvíjet humanitární krize.

Nemocnice v Gaze jsou přetížené a trpí nedostatkem léků, zdravotnického materiálu a elektřiny, varovali Lékaři bez hranic (MSF) s tím že se v palestinské enklávě pod izraelským bombardováním rychle rozvíjí humanitární krize .

Avril Benoît, výkonná ředitelka Lékařů bez hranic v USA, ve svém prohlášení uvedla, že humanitární agentura Lékaři bez hranic "pozorují nedostatek vody, elektřiny a paliva, na které nemocnice spoléhají pro své generátory".

Vysoký úředník ministerstva zdravotnictví v Gaze podle Al-Džazíry uvedl, že zdravotnická zařízení v obleženém Pásmu jsou na pokraji zhroucení. "Máme nedostatek léků, zdravotnického materiálu a činidel potřebných k provozu laboratoří," řekl Medhat Abbas, generální ředitel nemocnice Al-Shifa.

"Situace je velmi složitá. Přijali jsme tisíce zraněných. To velmi zatěžuje zdejší zařízení. Naše kapacita je pouze 2000 lůžek. Jsme před kolapsem. Máme nedostatek léků, za jeden den spotřebujeme to, co za měsíc. Situace je špatná," uvedl.

Dodal, že nemocnice přišla o pět sanitek a pět kolegů zabito při útocích. "Pro zdravotníky neexistuje žádná bezpečná cesta, kudy se pohybovat," tvrdí.