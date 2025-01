Očekávalo se důležité oznámení o boji s počasím. Biden ho zrušil

Cesta do východní části údolí Coachella, kde měl v úterý vyhlásit vznik dvou nových národních památníků, byla zrušena kvůli nebezpečné větrné bouři, která donutila Bidena odložit tuto událost. Bouře, která se podle meteorologů může stát jednou z nejničivějších za poslední desetiletí, přinesla poryvy větru dosahující rychlosti téměř 160 km/h.

Biden místo toho příští týden pronese projev v Bílém domě, kde oficiálně vyhlásí vznik národních památníků Chuckwalla a Sáttítla. Podle Bílého domu tento přesun zajistí účast klíčových partnerů a zainteresovaných stran.

Památník Chuckwalla, který se bude nacházet nedaleko Národního parku Joshua Tree v jižní Kalifornii, vytvoří největší koridor chráněné půdy v kontinentální části USA. Památník Sáttítla na severu státu zahrne rozsáhlou oblast kolem nečinné sopky a jejího okolního vysočiny. Tyto nové památníky jsou 13. a 14., které Biden během svého funkčního období vyhlásil, a kolektivně chrání oblasti pevniny a oceánů téměř čtyřikrát větší, než je rozloha Texasu.

Rozšiřování federálně chráněných území bylo jednou z Bidenových priorit. Tento krok získal uznání od ekologických skupin i domorodých kmenů, které dlouhodobě usilovaly o ochranu posvátných území před energetickým průmyslem. Současné úsilí také zahrnuje nedávný zákaz těžby ropy a plynu na více než 625 milionech akrů oceánu, což vyvolalo ostrou kritiku od Donalda Trumpa.

Trump tento týden označil Bidenovy kroky za snahu zkomplikovat energetickou politiku USA a slíbil, že tyto zákazy po svém návratu do úřadu zvrátí. „Snaží se dělat všechno pro to, aby nám to ztížili,“ uvedl Trump na tiskové konferenci v úterý.

Odpověď Bílého domu

Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre však vliv zákazu offshore těžby bagatelizovala. Tvrdila, že oblasti, které budou chráněny, mají „relativně minimální potenciál pro těžbu paliv“, přičemž environmentální a zdravotní náklady těžby by výrazně převážily nad možnými přínosy.

Bidenovy kroky zdůrazňují jeho závazek k ochraně životního prostředí a klimatické akce, které se staly klíčovým bodem jeho politického odkazu.