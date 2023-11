Orbán hrozí vetováním a zablokováním pomoci Ukrajině, kterou EU plánuje na prosinec

Orbán v dopise, který má k dispozici server Politico, píše, že EU by měla zhodnotit efektivnost současné politiky vůči Ukrajině. "Považujeme tyto cíle za realisticky dosažitelné? Je tato strategie udržitelná bez silné podpory Spojených států? Můžeme pokračující podporu Spojených států považovat za samozřejmou? Jak si představujeme bezpečnostní architekturu Evropy po válce?" klade Michelovi otázky.

Maďarský premiér poukazuje na fakt, že republikáni v Kongresu váhají s hlasováním pro nový balíček pomoci pro Izrael a Ukrajinu, který se snaží prosadit prezident Joe Biden. Z celkových 106 miliard dolarů má více než 61 miliard jít na Ukrajinu.

Politico připomíná, že Budapešť má dlouhodobý spor s Bruselem, který zatím odmítá uvolnit 13 miliard eur, protože pochybuje o dodržování standardů právního státu v Maďarsku. Orbán v dopise naznačuje, že by mohl vetovat a tím pádem zablokovat další unijní pomoc Ukrajině, která měla být předmětem prosincového unijního summitu.

Nejmenovaný diplomat řekl serveru, že část členských států se zabývá možností pomáhat Ukrajině mimo unijní struktury, například přes Evropský mírový nástroj (EPF). V otázce přístupových rozhovorů ale Budapešť vynechat nejde.

Možností je i odložení pomoci až na jaro příštího roku, protože Ukrajina se s vládním rozpočtem dostane do potíží až v březnu 2024. Evropská komise by mezitím měla čas na přesvědčování Orbána. "Je to taková přetahovaná," konstatoval diplomat.