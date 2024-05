Orbán: Maďarské tajné služby mají informace o atentátu na Fica

Konstatoval to ve čtvrtek v rozhovoru pro deník Blikk maďarský premiér Viktor Orbán.

Podle Orbána mnoho lidí adresovalo kritiku slovenským tajným službám kvůli tomu, co se stalo. V případě politiků se podle něj riziko nedá zcela eliminovat, protože nelze očekávat, že by se nesetkávali s lidmi.

"Absolutní bezpečnost tedy neexistuje," dodal s poznámkou, že neprůstřelnou vestu on sám nikdy nenosil a nenosí ani v současnosti.

"Zatím nevíme, jestli máme co do činění s osamělým pachatelem. O něm víme, že dělal kampaň po boku bývalého levicového kandidáta na prezidenta. Je to člověk podporující válku, jehož největší výhradou vůči současnému slovenskému premiérovi bylo právě to, že válku nepodporuje. Jisté je, že Ficova strana Směr-SD je strana, která brání tradiční hodnoty, je suverenistickou stranou, která si cení národní nezávislosti, a je zároveň mírovou stranou. Na druhé straně je progresivní, levicový, mezinárodní atentátník podporující válku," řekl předseda maďarské vlády.

Stav slovenského premiéra je po atentátu stabilizovaný, ale zůstává vážný, odpovídající rozsahu a vážnosti zranění, které utrpěl. Tento týden to po jednání Rady bezpečnosti SR novinářům řekl místopředseda vlády a ministr obrany Robert Kaliňák (Směr-SD).

"Převoz premiéra do Bratislavy zatím není aktuální otázkou, ani dnes, ani v případě dalších dnů," uvedl vicepremiér. Zdůraznil, že stav premiéra neustále vyhodnocuje lékařské konzilium.

"Podle kontrolních vyšetřování se konzilium rozhoduje o dalším postupu, nastavení léčby, " upozornil. "Určitě momentálně nemůžeme ještě mluvit o stavu, že premiér už rehabilituje ," zdůraznil Kaliňák.

Rooseveltova nemocnice v Banské Bystrici v pondělí na sociální síti uvedla, že stav slovenského premiéra je po atentátu, k němuž došlo minulý týden, stabilizovaný. Předseda vlády komunikuje a klinicky se zlepšuje.

"Po dnešní konzultaci je stav pacienta stabilizován. Klinicky se zlepšují, komunikují, zánětlivé parametry pomalu klesají. Pan premiér zůstává v naší péči," uvedla nemocnice.

Vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák (Směr-SD) už v neděli uvedl, že Fico je momentálně mimo ohrožení života. Jeho stav je ale nadále vážný.

"Na základě ranního konzilia lékařů můžeme konstatovat, že pacient je momentálně mimo stav ohrožení života. Jeho stav je nadále velmi vážný a potřebuje dlouhou dobu a klid na rekonvalescenci. Pevně ​​věříme, že vše půjde dobrým směrem, " uvedl náměstek Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici Milan Urbáni.

Kaliňák ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že rozsah zranění u premiéra Roberta Fica, která byla způsobena čtyřmi střelnými ranami vypálenými atentátníkem, je tak rozsáhlý, že odpověď organismu může být ještě náročná.

Dodal, že tak jako těžké zranění Fica bude způsobovat, že mnohé věci se bude "muset učit znovu, tak možná i naše demokracie se bude muset učit chodit a tolerovat jiný názor". Nebyl to podle něj náhodný počin, ale plánovaný. O případný pokus podle něj šlo i při předchozím jednání vlády. Vyzval média, aby prezentovala fakta a společně vykročila na cestu tolerance.

Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica spáchal jednasedmdesátiletý spisovatel a básník Juraj Cintula z města Levice na jižním Slovensku. Ke střelbě došlo po středečním jednání vlády v Handlové v Trenčínském kraji. Fico utrpěl průstřel břicha a ruky a byl vrtulníkem převezen do Banské Bystrice.