OSN po úderech v Rafáhu naprosto došla slova

"Toto kolektivní trestání Palestinců, především jejich odpojení od humanitární pomoci, je porušením humanitárního práva," řekl v pondělí Türk pro ranní vysílání rakouského rozhlasu Ö1. Zároveň vyjádřil "vážné obavy", zda je postup Izraele přiměřený.

Situaci v Rafahu označil Türk, který se v pondělí zúčastní schůzky ministrů EU pro rozvoj v Bruselu, za "strašnou". "Ve skutečnosti mi už nenapadají žádná slova, jak by bylo možné popsat současnou situaci," podotkl.

Město Rafah mělo před vypuknutím nejnovější války v Pásmu Gazy přibližně 300.000 obyvatel, připomíná APA. Aktuálně se jich tam nachází 1,4 milionu. "V takové situaci ještě vést útok, tak se už ptám: Co se ještě musí stát?" uvedl vysoký komisař pro lidská práva.

V současnosti je jednáním Izraele v Pásmu Gazy "nejvíce zasaženo" přibližně 100.000 lidí, upozornil. O život přišlo 27.000 lidí, z toho 70 procent žen a dětí. Zranění utrpělo zhruba 60.000 až 70.000 lidí.

Izraelská armáda v pondělí potvrdila, že podnikla "vlnu útoků" na město Rafah v jižní části Pásma Gazy, které byly zaměřeny na odpoutání pozornosti v zájmu úspěšného osvobození dvou rukojmí zadržovaných palestinským radikálním hnutím Hamas. Uvedl to server The New York Times (NYT).

Podle palestinských zdrojů bylo v různých částech Rafáhu zasaženo celkem 14 domů a tři mešity. Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že provedla sérii náletů na "teroristické cíle" na jihu Pásma Gazy, při kterých bylo "mnoho teroristů zabito". Údery, které armáda zamířila do oblastí, odkud byla osvobozena dvě rukojmí, už podle ní skončily.

Město Rafáh se nachází na samém jihu Pásma Gazy u hranice s Egyptem a během čtyř měsíců války mezi Izraelem a Hamásem, který je označován za teroristickou organizaci, se tam uchýlilo přes milion civilistů.