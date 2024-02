Údery Izraele v Rafáhu si vyžádaly asi sto mrtvých. Podle NYT šlo o zastírací manévr

Sněmovní volby by na přelomu ledna a února vyhrálo opoziční ANO, v jehož čele zůstává po sobotním sněmu expremiér Andrej Babiš. Podle obou modelů agentury Kantar CZ by hnutí volilo 35 a půl procenta lidí. Samostatně by se v současnosti dostalo do dolní parlamentní komory šest stran.