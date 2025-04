Svět čeká na Trumpovo oznámení cel. Bílý dům oznámil, v kolik hodin k němu dojde

Trumpův tým zatím pečlivě tají podrobnosti o tom, jaká cla budou uvalena a na které země se zaměří. Mezi možnými cíli opatření jsou podle dřívějších spekulací Čína, Evropská unie, Jižní Korea, Indie nebo Brazílie. V sázce je také znovuzavedení cel na dovoz z Kanady a Mexika, což Trump považuje za účinný nástroj boje proti nelegální migraci a pašování drog.

Finanční trhy po celém světě mezitím reagují na nejistotu značnými výkyvy, přičemž investoři vyčkávají na jasnější signály z Washingtonu. Podnikatelé a ekonomové varují, že nové tarify by mohly vést k vyšším cenám pro spotřebitele a potenciálně zpomalit růst americké i světové ekonomiky.

V předchozích měsících Trump několikrát naznačil, že jeho cílem je zavést „reciproční cla“, tedy taková, která by odpovídala celním sazbám uvaleným na americké zboží jinými zeměmi. Současně se objevily spekulace, že by mohl oznámit plošné clo ve výši 20 % na veškerý dovoz, což by bylo nejvýraznější protekcionistické opatření od jeho nástupu do úřadu.

Zatímco svět netrpělivě čeká na detaily, je jasné, že Trumpova obchodní strategie přinese velké změny v globálním obchodním systému. Jakmile prezident vystoupí s oficiálním oznámením, bude následovat reakce klíčových obchodních partnerů USA, kteří už nyní připravují odvetná opatření. Evropská unie například avizovala, že je připravena bránit své zájmy a přijmout protiopatření v případě, že budou nová cla zasahovat evropské výrobce.