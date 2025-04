Konec ekonomické globalizace. Trump dnes může změnit způsob, jakým funguje světový obchod

Spekuluje se, že Trump by mohl zavést univerzální clo ve výši 20 % na veškerý dovoz do Spojených států. Tato varianta je jediným způsobem, jak dosáhnout bilionových příjmů, o kterých mluví někteří jeho poradci. Trump v posledních dnech zdůrazňoval, že cla budou „reciproční“ a že USA budou ke svým obchodním partnerům „milejší“, což však nevylučuje široké zavedení sazeb ve výši 10 nebo 20 %, zejména pokud Washington začne považovat daň z přidané hodnoty (DPH) za formu cla.

Podle některých diplomatických zdrojů by mohly být země rozděleny do několika úrovní cel, přičemž konečné rozhodnutí zůstává na Trumpovi. Jak uvedl jeden z vyjednávačů skupiny G7 pro BBC: „Vše záleží na prezidentovi Trumpovi.“

Pokud by došlo k odvetným opatřením, mohla by například britská ekonomika zaznamenat pokles o 1 %, což by znamenalo konec hospodářského růstu a vyvolalo tlak na zvyšování daní nebo škrty ve státním rozpočtu. Celkové ekonomické náklady by podle studie Aston University Business School mohly dosáhnout až 1,4 bilionu dolarů, neboť by došlo k přesměrování obchodu a růstu cen.

Průmyslové kruhy se obávají, že Evropská unie odpoví na nová americká cla zacílením na technologické giganty z USA. Zatímco EU by mohla zavést přísnější regulace vůči společnostem jako Apple, Google či Amazon, Velká Británie by mohla naopak nabídnout těmto firmám daňové úlevy, což by vytvořilo dramatický kontrast v přístupu ke globálnímu obchodu.

Obchodní války jsou notoricky obtížné na výhru a snadné na prohru. Zavedení univerzálního 20% cla nebo jeho ekvivalentu by představovalo zásadní zásah do globálního obchodního systému, přirovnatelný k nechvalně proslulým Smoot-Hawleyho clům z 30. let minulého století, která prohloubila Velkou hospodářskou krizi.

Za tímto krokem se však skrývá hlubší ideologie. Viceprezident JD Vance minulý měsíc prohlásil, že globalizace v očích současné administrativy selhala, protože původní představa, že „bohaté země se posunou v hodnotovém řetězci výše, zatímco chudší státy budou vyrábět jednodušší produkty“, se neuskutečnila. USA, zejména v souvislosti s Čínou, nyní mění svůj přístup a vzdalují se tomuto modelu.

Pokud USA dnes příliš zatlačí a odcizí si spojence, Čína bude připravena využít situace. Americké firmy by mohly ztratit své pozice v Evropě, zatímco britští spotřebitelé by mohli profitovat z levnějších elektronických výrobků, oblečení a hraček z Asie, které by byly přesměrovány z amerického trhu.

Ohlášené změny nejsou jen o Spojených státech a jejich ekonomice. Jde o zásadní přetvoření globálního hospodářského systému a způsobu, jakým funguje světový obchod.