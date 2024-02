Fico zdůraznil, že strategie Západu v konfliktu selhala a že Evropská unie by měla představit mírový plán. Bývalý šéf slovenské diplomacie Miroslav Wlachovský kritizoval Fica za jeho příklon k ruským zájmům a tvrdil, že tím poškozuje důvěryhodnost Bratislavy u spojenců.

"Slovensko se dnes může považovat za záruku, že bude Rusko vždy podporováno slovanskými bratry z Bratislavy. Proruské postoje nevyjadřuje pouze několik málo lidí s internetovou televizí a několika tisíci příznivci, ale celá vládní koalice a premiér. Takže tady jste, bratři, jsme modelovou pátou kolonou," napsal deník Sme.

Denník N označil Fica za hlavního viníka šíření lží o Ukrajině na Slovensku. Kritiku na Fica směřoval i lídr slovenské opozice Michal Šimečka. Podle deníku je "ideologický rejstřík Ficova postoje k ruské agresi kompletní a vyčerpávající ukázkou všeho idiotismu, který může dnes podporovat Kreml".

Nynější slovenská vláda, která se ujala úřadu loni v říjnu, zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Fico opakovaně kritizoval Ukrajinu a označil ji za jednu z nejzkorumpovanějších zemí, tvrdil rovněž, že je ovlivňována Spojenými státy.

Fico také tvrdil, že konflikt na Ukrajině byl způsoben útoky ukrajinských fašistů na civilní obyvatelstvo ruské národnosti. Některá z těchto prohlášení Fico opětovně zopakoval při nedávném výročí ruské vojenské invaze na Ukrajinu.

"To, co předvádí Robert Fico, je stále větší ostuda. Jen děsí, lže, útočí na všechny, a sám si přitom hraje na oběť...místo toho, aby vládl a choval se jako lídr sebevědomé země," uvedl Šimečka, který je předsedou nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko.

"Takhle vypadá jeho slavná "suverénní" obhajoba slovenských zájmů? Jaká škoda. A zvažte - čtyřnásobný premiér. Měl veškerou moc ve státě. Mohl by zde vybudovat školy, nemocnice a zanechat skutečný odkaz. Jednoho dne po něm mohli pojmenovat ulice," podotýká.

"Nikdo neměl tolik politického kapitálu, tolik moci, tolik času. A on to všechno promrhal. Člověk bez vize, bez skutečných politik, vše co má je schopnost děsit a lhát, aby odvedl pozornost od toho, že jde jen o amnestii pro svůj lid. Taková škoda," dodal.