Papež povzbuzuje Rusko, tvrdí Kyjev. Zklamal nás, oznámil velvyslanci

Ukrajina rozzlobeně odmítla názor papeže Františka, že by dva roky po zahájení invaze měla s Ruskem vyjednávat o míru, a odhodlaně prohlásila, že se Moskvě "nikdy nevzdá" .

"Pro tyto výroky papeže Františka byl na ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí předvolán apoštolský nuncius," uvedlo ministerstvo na sociálních sítích a použilo termín pro diplomata Vatikánu.

Ministerstvo vyslanci Visvaldasovi Kulbodasovi oznámilo, že Kyjev je "zklamán slovy papeže o bílé vlajce." Resort diplomacie vysvětlil, že slova katolického lídra "povzbuzují Rusko, aby dále nerespektovalo mezinárodní právo."

"Hlava Svatého stolce by měla vysílat signály mezinárodnímu společenství, že je nutné okamžitě spojit síly a zajistit tím vítězství dobra nad zlem, jakož i apelovat na útočníka, a ne na oběť," dodal resort ukrajinské diplomacie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už ve svém videoposelství z noci na pondělí kritizoval papežovu výzvu k jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Švýcarský zpravodajský kanál RSI o víkendu zveřejnil část rozhovoru s papežem Františkem, v němž řekl, že mnohé země nabízejí zprostředkování při jednáních mezi Kyjevem a Moskvou, a vybízel, aby tato nabídka byla přijata.

Ve videovzkazu, ze kterého citovala stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL), Zelenskyj připomněl, že na Ukrajině bylo kdysi mnoho bílých domů a kostelů, které "jsou dnes spáleny a rozbity ruskými granáty". Podle Zelenského to "velmi výmluvně mluví o tom, kdo má přestat, aby válka skončila".

Uvedl, že "ruští vrazi a kati" nepronikají dál do Evropy jen díky tomu, že jim v tom brání Ukrajinci "se zbraněmi v rukou a pod modro-žlutou vlajkou".

"Chrání život a lidstvo," dodal Zelenskyj s tím, že duchovní jim poskytují podporu "modlitbou, rozhovorem a skutky. Toto je církev - s lidmi. A ne se kdesi tam, dva a půl tisíce kilometrů odsud, věnovat virtuálnímu zprostředkování mezi tím, kdo chce žít, a tím, kdo tě chce zlikvidovat".

Papež v rozhovoru pro zpravodajský kanál RSI vyzval nestydět se vyjednávat, přičemž argumentoval, že vyjednávání není kapitulace. "Je to odvaha nedohnat zemi k sebevraždě," tvrdil.

Papež František vyzval Ukrajinu, aby měla odvahu vyvěsit "bílou vlajku" a jednat o ukončení války s Ruskem, která následovala po rozsáhlé invazi Moskvy před dvěma lety a která si vyžádala už desetitisíce obětí.

V rozhovoru novinář Františka otázal na jeho postoj k diskusi o Ukrajině mezi těmi, kteří tvrdí, že by se měla vzdát, protože nebyla schopna odrazit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo kroky nejsilnější strany. Novinář ve své otázce použil termín "bílá vlajka".

"Je to jedna z interpretací, to je pravda," uvedl František podle předběžného přepisu rozhovoru a částečného videozáznamu získaného Reuters. Celý rozhovor se má odvysílat 20. března v rámci nového kulturního programu.

"Myslím si však, že nejsilnější je ten, kdo se podívá na situaci, myslí na lidi, má odvahu vyvěsit bílou vlajku a jednat," řekl František a dodal, že jednání by měla probíhat s pomocí mezinárodních mocností.

"Slovo jednat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, musíte mít odvahu vyjednávat," prohlásil papež.

Předpokládá se, že to bylo poprvé, kdy František v diskusi o válce na Ukrajině použil výrazy jako "bílá vlajka" nebo "poražený", ačkoli v minulosti již mluvil o potřebě jednání.

"Člověk se může stydět," řekl František o vyjednávání, "ale kolik mrtvých si tato válka ještě vyžádá? Možná je lepší vyjednávat včas, najít zemi, která může být zprostředkovatelem," uvedl František a zmínil mezi takovými zeměmi Turecko.