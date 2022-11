Past nebo má Moskva problémy? Šojgu nařídil stažení ruských vojsk z pravého břehu Dněpru

"Je to důkaz toho, že mají skutečné problém s ruskou armádou," citovala Bidena agentura Reuters. Novinářům americký prezident rovněž řekl, že je "zajímavé", že Rusko nepočkalo se stažením až po oznámení výsledků amerických parlamentních voleb. Podle Bidena stažení umožní oběma stranám "překalibrovat pozice" přes zimu, ale teprve se uvidí, zda je Ukrajina připravena na kompromis s Ruskem.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes ale řekl, že dělat ze Šojguova prohlášení závěry ohledně reálného stažení Rusů z Chersonu by bylo ukvapené. Kyjev podle něj nevidí žádné známky toho, že by se Rusové chystali opustit Cherson bez boje. Ve městě podle něj zůstává významná část ruských sil a do regionu se přesouvají další ruští vojáci.

"Zahajte stahování vojsk a přijměte veškerá opatření k zajištění bezpečné přepravy vojáků, zbraní i techniky za řeku Dněpr," řekl Šojgu veliteli ruských invazních sil na Ukrajině Sergeji Surovikinovi poté, co si od něj vyslechl hlášení. "Ochráníme to nejdůležitější - životy našich vojáků a celkově bojeschopnost našich vojsk, která není perspektivní držet v omezeném prostoru na pravém břehu," sdělil v hlášení Surovikin. Ministra ujistil, že ruská vojska zaujmou "v nejbližší době" obranné pozice na levém břehu řeky.

Kyjev na dnešní zprávy o Šojguově rozkazu zareagoval skepticky. "Dokud nad Chersonem nebude vlát ukrajinská vlajka, nemá smysl o ruském ústupu mluvit," řekl Reuters představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak. "Ukrajina nepřikládá ruským prohlášením význam. Je třeba odlišovat vyjádření od činů," dodal. Na twitteru napsal, že ukrajinské síly dál pokračují v osvobozování území a vycházejí přitom z informací rozvědek, a nikoli z výroků v médiích.

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. ?? is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.